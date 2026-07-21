16歲男生認女廁圖偷窺判入勞教中心  官循循善誘：「想你知道點學好」

16歲男學生去年在黃大仙某中學女廁內偷窺女同學，遭女同學當場揭發。男學生早前承認企圖窺淫罪，裁判官曾宗堯今（21日）早上在九龍城裁判法院判刑前，循循善誘道「想你知道點學好，想你點樣唔再出事⋯⋯走歪咗好難走返轉頭，規規矩矩係好緊要㗎，讀書成績唔好唔等於一條死路，總會搵到條啱自己嘅路去走」，「呢兩個星期同之後幾個月，你要畀自己一世嘅教訓，之後要乖乖地喇⋯⋯你係可以做得好㗎」，終判被告入勞教中心。

辯方呈上多封求情信

辯方交代報告指被告C K N 適合進入更生中心、勞教中心及教導所，求情指本案對被告當頭棒喝，令母親奔波擔心，令被告深切反省，極具悔意。辯方呈上多封求情信，其中1封由被告親自撰寫，當中向事主致歉，姨媽等亦指會陪同被告接受心理輔導，助其重返正途。

曾官判刑前溫柔地問被告「好難捱係咪呢幾星期？」曾官循循善誘指犯法後不止被告獨自面對，亦會牽連家人等，「想你知道點學好，想你點樣唔再出事」。曾官提到被告此前已經因同類事件接受警司警誡，有其他人反覆因為同一類型事件定罪判囚，部份或屬疾病需要處理。

官勸勉切記勿重蹈覆轍

曾官勸勉被告切記勿重蹈覆轍，「走歪咗好難走返轉頭，規規矩矩係好緊要㗎，讀書成績唔好唔等於一條死路，總會搵到條啱自己嘅路去走，你要記住一樣嘢始終媽媽同你兩個要互相扶持」。曾官直言「唔會想見到你第二次⋯⋯呢兩個星期同之後幾個月，你要畀自己一世嘅教訓，之後要乖乖地喇⋯⋯你係可以做得好㗎」，被告含淚答應。曾官終採納報告建議，判被告入勞教中心。

被告C K N 報稱學生，承認於2025年12月11日，在香港九龍黃大仙某中學二樓女廁內暗中觀察X，而X所處的地方，屬身處該地方的個人按理能被預期可能會裸露、露出私密部位或進行私密作為者，及X處身於令人對保存私隱有合理期望的情況，及被告不理會該X是否同意被他觀察。

案件編號：KCCC 513/2026

法庭記者：陳子豪

