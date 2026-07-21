加強版「招標妥」︱議員冀強化背景審查倡設扣分制 何鉅業關注長遠市建局定位

發展局及市建局第四季推出加強版招標妥，並設立跨部門預審名單。市建局非執行董事、立法會議員陳學鋒表示，希望加強版「招標妥」可以強化背景審查工作，防範同一董事橫跨及操縱多間空殼公司的「不理想情況」，並倡設扣分制。測量師學會樓宇維修工作組主席何鉅業則關注長遠市建局的定位，日後是否需要整合並成立一個獨立的維修局去處理。

陳學鋒今早（21日）在電台節目上表示，加強版則由警方、廉署及勞工處等部門主動提供刑事及檢控紀錄，能有效強化背景審查。他又指，可以考慮在制定出預審名單後，亦由市建局按其收集到的資料，評出一至兩間承建商讓業主選擇，以減低其他公司干預業主決定的機會。

長遠應強制大廈維修必須參與「招標妥」

針對發展局局長提出「預審門檻需具彈性，避免逢罪必禁導致合格公司過少」的說法，陳學鋒表示認同，建議參考機電工程署對升降機承辦商的監管模式，引入「加分扣分制」，例如若承建商涉及工業意外訴訟等違規行為，便予以扣分，當分數扣至不合格水平時，市建局應公開資訊，讓小業主在投票決定時有清晰、客觀的依據，同時方便法團向其他業主交代。

陳學鋒認為，現階段提供資助是吸引業主參與的誘因，但長遠期望能實行「用者自付」，以減輕公帑負擔。他更期望政府未來能強制所有大廈在進行大維修時必須參與「招標妥」，以消除不參與大維修市建局機制所帶來的潛在圍標風險。

何鉅業促追蹤工程質量防「低進高走」

測量師學會樓宇維修工作組主席何鉅業在同一節目上認為，業主最關注的是公司過往業績及誠信問題，有否「貨不對版」和「低進高走」，即先以低價投標入圍，隨後在工程期間更改做法或提高價格，導致最終造價遠超業主財政預算的不良手法獲利。

何鉅業坦言，僅靠政府部門的刑事或違規紀錄，難以察覺「低進高走」等隱蔽行為。他建議市建局或相關機構必須長期追蹤承建商過往項目的實質工程質量及表現，由獨立專業人士作出客觀評估，以此作為預審名單的重要參考。

何鉅業又關注長遠市建局的定位問題，未必只是執行反圍標工作，因此政府需要增撥資源，甚至社會可以討論，日後是否需要整合並成立一個獨立的維修局去處理。

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