天文台：雷雨區持續發展 料未來一兩小時本港部分地區雨勢仍較大及有狂風雷暴

天文台今早8時20分表示，位於廣東西部的強雷雨區正逐漸向東移動，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大及有狂風雷暴。隨後再在9時45分補充，位於珠江口以西的雷雨區正逐漸向東移動，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大及有狂風雷暴。

本港地區今日天氣預測，大致多雲，有幾陣驟雨。早上短暫時間有陽光，日間部分地區雨勢較大及有狂風雷暴。最高氣溫約31度。吹和緩南至西南風。

展望明日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。隨後一兩日漸轉天晴酷熱。週末期間天氣不穩定。

天文台11時45分再發特別天氣提示，指與廣闊低壓槽相關的雷雨區持續在珠江口一帶發展，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢仍然較大及有狂風雷暴。市民請繼續留意天氣變化。

分區氣溫

九天天氣預報

受廣闊低壓槽影響，今日廣東沿岸仍有驟雨及雷暴。隨著該低壓槽減弱及副熱帶高壓脊逐步覆蓋廣東沿岸，未來兩三日該區驟雨逐漸減少，漸轉天晴酷熱。預料一個低壓區可能會在未來一兩日於菲律賓以東海域逐漸發展，但其隨後路徑和強度存在變數，有較大機會於本週後期進入南海中北部，並在週末期間大致移向廣東沿岸一帶，該區風勢頗大，有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。