入境處網罪法證小組全力緝偽證黑工 建首個數碼法理鑑證所 守好國家南大門

隨着科技不斷進步，不法分子不再單純依賴傳統的實體渠道，改用各種網上社交平台或即時通訊軟件犯案，假結婚、偽證、黑工等入境罪行亦不例外。入境處近年成立網絡罪案及法證調查小組，一方面善用科技支援日益複雜的調查工作，協助前線調查人員搜集數碼證據；另一方面打擊潛藏於網絡及社交媒體上的出入境罪行。小組成員接受《星島》訪問時表示，期望入境處首個數碼法理鑑證所成立後，進一步提升隊伍的專業法證水平，從網上守好國家南大門。

搗破跨境偽證集團 拘119人

高級入境事務主任（專責調查）黃偉雄介紹指，數碼法證是透過對調查期間檢獲的電腦、智能電話等電子證物進行專業的處理和分析，並將分析結果撰寫成法證報告作為呈堂證供。他舉例，人蛇集團往往會透過電話或通訊軟件與偷渡客聯繫，不難想像「蛇頭」或偽證使用者的電話中，存有通訊紀錄甚至偽證照片可作證據。

不過，電子證物極易受到干擾，如資料被遠端連線刪除或修改，因此需要具專業資格的人員對電子證物進行嚴謹的數碼法理鑑證，確保其完整性不受影響，符合要求成為呈堂證據。黃偉雄稱小組自2021年成立至今，共處理623宗案件，涉及39部電腦、811部手提電話，以及73件各種各樣的數碼資料儲存媒體。其中，入境處於年初聯同內地執法機關成功搗破一個跨境偽證集團，拘捕119人。行動中，小組成員透過數碼法證，從檢獲的電話中發現大量偽造香港身份證影像及可疑通話紀錄，揭露了集團的運作方式、偽證的製造及運送過程，成為檢控集團成員的關鍵證據。

擁9名具法證專業知識成員

隨着入境處新總部執法大樓落成，小組正式備有更具規模的場地及設備，包括專門進行數碼法證的檢驗室和支援設施，增強小組工作效率及專業性。黃偉雄續指，小組正籌備入境處首個數碼法理鑑證所，期望法證所於今年第三季正式投入運作後，可以更系統化地處理大量的電子證據，提高證物檢驗和證據管理的標準。

除了硬件升級，小組亦得到擴充，由最初4位來自調查組別的前線人員，通過專業培訓及引入新血，發展成一支擁有9名法證專業知識的團隊。其中，入境事務主任（專責調查）鄧豪添因擁有電腦相關學歷而被挑選加入小組。他提到2022年第一次代表部門參加國際性數碼法理鑑證比賽，當時的比賽題目涵蓋多個專業電腦領域，隊伍未能脫穎而出，他亦意識到自身不足。其後經歷數年專業培訓及經驗累積後，他於去年再次率隊參賽，最終在與來自全球15個國家及地區、共22支優秀隊伍的激烈競爭中，首次奪得銅獎。

網上巡邏配合放蛇 一網打盡黑工

除了數碼法證，小組亦利用網上巡邏，打擊有關非法勞工活動的廣告，黃偉雄坦言自從社交媒體興起後，五花八門的新型「黑工」開始於香港出現，例如上門清潔、攝影、化妝、跨境代購、導遊、郊野伴遊等等。處方於是作出重點打擊，主動採取「網上放蛇」等以情報主導的執法行動，由小組持續進行具針對性的網上巡邏，並向前線調查人員提供深入的情報分析，務求「一網打盡」相關活動。

在剛過去的6月，小組在進行網上巡邏時，發現有不法分子於社交平台聲稱可提供「一條龍」跨境裝修服務，帖文表面上以極其低廉的價格作招徠，實則包裝着安排內地黑工來港非法工作的違法勾當。調查人員隨後鎖定多個可疑帳戶，並以「放蛇」行動拘捕4名懷疑非法勞工。

黃偉雄呼籲市民及遊客，根據《入境條例》規定，所有旅客在未經入境事務處處長批准前，均不得在港接受任何有薪或無薪的僱傭工作，也不得開辦或參與任何業務；任何人對求職者或服務提供者的身份存有疑問，應該聯絡入境處確定有關人士是否合法受僱。

記者：趙克平

攝影：劉駿軒