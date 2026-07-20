世界盃2026︱新城市廣場直播決賽吸逾千人通宵觀賽 帶動人流營業額升逾一成

美加墨世界盃決賽西班牙大戰阿根廷今晨上演。新鴻基地產旗下沙田新城市廣場舉辦「煞科戰深夜睇波派對」直播決賽，吸引逾千名球迷通宵狂歡。活動邀請了花式足球運動員及足球評述員現場交流，並配合多項消費禮遇與巨型LEGO展覽，成功將熱潮轉化為消費動力，帶動商場在決賽日的整體人流及營業額按年分別上升10%及12%。

逾千球迷齊集商場通宵睇波

沙田新城市廣場今晨全程直播冠軍賽事，並於賽前一小時舉行「煞科戰深夜睇波派對」。商場特別邀請了香港花式足球運動員施寶盛現場獻技，並由有「球壇歌神」之稱的足球評述員劉舜文及「足球女神」潘杰寧坐陣主持，與現場逾千名球迷進行有獎遊戲及分析賽事，共同見證王者誕生。

為了替通宵觀戰的球迷打氣，商場免費派發美妝養生打氣包，並提供Bakehouse免費曲奇及飲品。此外，場內的麥當勞餐廳亦通宵營業提供美食，現場球迷為支持隊伍歡呼吶喊，歡呼聲此起彼落，氣氛極為熾熱。

3米高LEGO大力神盃吸睛

新城市廣場自賽事開鑼起，斥資逾1,000萬元推出大型足球主題企劃「Legend Unfold ‧ 一「足」即發」。商場首次展出由樂高專業認證大師洪子健以逾15萬粒LEGO顆粒拼砌而成的3米高巨型LEGO大力神盃裝置。展區同時設有決賽焦點球星美斯（Lionel Messi）等人的LEGO人偶展覽供市民打卡。

此外，商場更與國際足協（FIFA）全球合作夥伴Visa聯手，打造大型主題展覽及AI互動體驗，將觀賽、娛樂與消費融為一體，為顧客帶來沉浸式體驗。

「由點至面」策略奏效 營業額按年升12%

「煞科戰深夜睇波派對」成功吸引逾千名球迷通宵狂歡，配合場內餐飲商戶推出的足球盛事限定優惠，以及The Point會員專享的泊車禮遇，成功將人流轉化為實際消費動力。商場在決賽日的整體人流及營業額，按年分別錄得10%及12%的增長，當中運動服飾、電子產品、美妝、餐飲及超市百貨等商戶，生意均錄得雙位數升幅。

新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理許嘉雯表示，是次企劃採用「由點至面」策略，透過26場焦點賽事直播、大型IP主題展覽、AI互動體驗、戶外足球打卡裝置，以及會員消費禮遇，成功將足球熱潮延伸至商場不同樓層及戶外空間，吸引顧客「留低消費」。她相信，大型體育盛事結合沉浸式場景及跨商戶優惠，不僅能凝聚社區氣氛，更能有效帶動商戶生意增長。