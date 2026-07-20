CHIIKAWA主題輕鐵載譽歸來 本周六起逢周末行駛 夜光星星隱藏車身

CHIIKAWA返嚟啦！港鐵公司與AllRightsReserved今日（20日）宣布，推出「下一站：CHIIKAWA ARTIVERSE」暑期主題活動，第一波活動將於本周六（25日）啟動主題輕鐵，並於7月25日至8月30日期間逢周末行駛，每日共設四個班次，由兆康站出發，分別前往屯門站或元朗站。港鐵指定車站亦陸續增設融入港鐵馬賽克背景的裝飾及驚喜元素，金鐘站及落馬洲站的主題裝飾已率先於上周五（17日）亮相。

7.25至8.30逢周末行駛 每日四班

港鐵指，去年推出的主題輕鐵廣受歡迎，吸引本地及訪港的CHIIKAWA粉絲前往車廂打卡。今年CHIIKAWA ARTIVERSE延續去年活動，設有吉伊卡哇、小八及兔兔造型的扶手，輕鐵車身亦印有隱藏夜光星星圖案，配合幻彩場景，帶領乘客進入作者Nagano的藝術宇宙。

乘客只需以港幣88元購買「輕鐵旅遊證」套裝，即可於當日乘搭主題輕鐵一次及同日無限次乘搭其他輕鐵路線，另附限定的CHIIKAWA ARTIVERSE紀念封套及款式隨機的小物袋等，限量先到先得。

港鐵冀為家庭提供出行理由

港鐵公司總經理──市場策劃及收益管理趙敏表示，去年港鐵響應政府提出打造IP經濟，首度與CHIIKAWA合作，深受市民歡迎。她希望今次活動在暑假期間，給予家長、小朋友及一家人一個「周圍玩」的出行理由，相信港鐵不限於提供出行便利，亦能為顧客帶來驚喜，將歡樂由車站伸延至日常，與市民、旅客及CHIIKAWA粉絲一同慶祝。

AllRightsReserved創辦人林樹鑫表示，今年是AllRightsReserved連續第四年的夏日項目，今次與港鐵合作首次帶來輕鐵夜光效果。他指合作帶來雙贏局面，此次香港獨有的項目，既能推動IP文化經濟，亦能吸引鄰近城市遊客。

今日現場不乏市民前來打卡，CHIIKAWA粉絲何小姐表示，平日有前往相關展覽及購買周邊產品，透過朋友得知活動後特意前來打卡。她指去年亦有參加活動，認為今年的擺設及裝飾均有所不同，並喜愛今次車廂設計，盼望日後可與Sanrio等品牌合作。附近居民李太稱與女兒同為CHIIKAWA粉絲，今日途經時見到主題列車亦拍照留念，形容現場氣氛及車廂設計均不俗。

實習記者：歐翔泰

攝影：吳艷玲