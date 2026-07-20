廉署為沙特反貪機構辦大型專業反貪課程 安排學員「走出香港」往前海地區考察成亮點

沙特阿拉伯監察與反腐敗署( Nazaha )今日( 20日 )安排約60名反貪人員到港，接受廉政公署轄下的香港國際廉政學院為期10日的專業反貪課程。是次安排創下廉署在國際培訓領域的兩項紀錄—成為歷來參與人數最多的國際課程，以及歷來單一海外反貪機構派出最多反貪人員參與的培訓課程。

冀學員將香港反腐敗實踐及成功經驗帶回沙特 助力當地反貪工作

廉政專員胡英明為Nazaha的約60位學員培訓課程的開班儀式致辭時表示，廉署與Nazaha多年來一直是緊密合作夥伴，雙方自2024年簽署合作備忘錄，各方面反貪協作更趨頻繁。廉政專員去年更率團訪問當地，與Nazaha人員進行實務交流。其後，雙方更試行創新的實習項目，較早前安排兩名Nazaha人員到廉署實習一年，以第一身體驗香港的反貪實務工作，推動國際反貪協作的新模式。

胡英明表示，廉署是次最大型培訓課程，意義非凡，課程專門為Nazaha度身訂造，內容具實踐性，令學員學習有效打擊貪污腐敗的知識，期望學員能從課程中解鎖新技能、拓闊新視野，將香港多年維護商業活動的反腐敗實踐及成功經驗，帶回沙特阿拉伯，助力當地反貪工作，堅定實踐沙特阿拉伯推行的國家「2030願景」。

課程亮點: 安排全部沙特學員「走出香港」 往前海地區考察

胡英明亦介紹課程其中一個亮點，是安排全部沙特阿拉伯學員「走出香港」，前往深圳前海地區考察。胡英明表示，深圳是中國內地發展最快的城市之一，也是國家創新科技的重心。他指學員可透過這次考察，深入了解國家反腐敗和科技領域的最新進展，學習如何以科技提升廉潔、激發創意推動廉政發展。

是次課程着重專業發展，廉署安排經驗豐富的廉署人員，向學員剖析在政府、公共部門及私營機構打擊貪污罪行的調查技巧和挑戰，亦分享財務調查、法證會計技術及追逃追贓手法；廉署資訊科技專家亦深入介紹電腦法證和加密貨幣調查的專門技術；防貪教育方面，亦分享廉署全新的數碼防貪和社區宣傳教育策略。

帶領學員「走出教室」 到金管局、馬會和科技園公司考察

課程亦帶領學員「走出教室」，參觀多個香港重要機構，了解香港的完善監管制度，包括到香港金融管理局、香港賽馬會和香港科技園公司考察，全面了解反貪和誠信價值觀如何融入香港社會不同領域。

另外，律政司和香港警務處亦派專家擔任課程講者，分別分享跨司法管轄區法律合作和警隊廉潔等議題。

出席開班儀式的亦有外交部駐港特派員公署條約法律部主任周倩參贊，及沙特阿拉伯駐港總領事館副領事Mushari Almudarra。