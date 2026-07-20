水務署研優先更換「黑點」黃大仙區老舊水管 冀市民理解「長痛不如短痛」

黃大仙區內部分地下水管已使用多年，個別地點曾發生水管滲漏事件。水務署今日（20日）向黃大仙區議會提交文件，探討在黃大仙區進行「優先更換水管計劃」，署方表示，理解工程期間可能對市民造成不便，但希望市民對有關工作予以體諒及配合，強調畢竟有序安排的「短痛」比他日水管突然發生嚴重滲漏或爆裂的「長痛」所帶來的影響更可控。

過往為盡快供水開路 未能更換老舊水管

文件指，過去署方往往基於不同實際因素，包括為盡快恢復供水及開通道路，以致未能更換整段位於繁忙街道上的老舊水管，只可有待於「計劃」下繼續推展。 根據數據顯示，這類位於繁忙街道或路口的水管長短不一，通常有數米至數十米不等，實屬社區隱患，必須加大力度根治，署方期望得到市民及地區持份者支持，凝聚共識以「斷尾」方式全面更換這些水管。

相關新聞：

黃大仙爆鹹水管泉湧逾10米高 小巴乘客如過水簾洞 水務署趕至處理

黃大仙爆鹹水管黃泥水湧出地面 紅van跌落窿泥足深陷

黃大仙爆食水管一度阻交通 市民車輛涉水而行

擬在鹹淡水管安裝實時傳感器 監測供水管網

現時黃大仙區共有57個監測區域，文件表示，署方正擴大及提升「智管網」，監測範圍擴大至食水主幹水管及餘下尚未設有「智管網」的食水分配管網，以及透過安裝實時傳感器，提升實時數據傳輸功能，加強管理供水管網滲漏，相關工程將於明年年中前分階段完成。

另外，水務署亦計劃在本財政年度向立法會申請撥款，並在獲得撥款後展開工程，於政府供水管網建立全面的水管流量和水壓實時監測物聯感知體系， 和開發「智能供水壓力管理系統」， 除了收納 「智管網」的實時數據，亦計劃在食水及沖廁水管網安裝實時在線傳感器裝置，全方位持續監測整個供水管網的運作情況。

記者︰黃子龍