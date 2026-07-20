宏福苑保險索償複雜 保險業聯會：絕非最終賠償額 業主賣業權可由政府承擔風險

大埔宏福苑特別業主大會日前舉行，不少業主關注保險安排，包括20億元的火險能否賠償、業主出售業權後是否仍可獲賠償等。香港保險業聯會行政總監劉佩玲表示，20億元只是屋苑樓宇結構火險的賠償上限，絕非最終的賠償金額，強調火險的作用是賠償物業受損後的維修或重建費用，實際賠償多少需視乎損失，因此須待保險公司委託專業人士完成評估後方能確定；而每一戶可得到的賠償，需按實際損失而定，因此絕非平均每戶分到相同金額。

劉佩玲籲業主勿低估火險索償複雜性

劉佩玲指出，若業主將業權轉售給政府，亦會一併將有關保險索償權轉給政府，呼籲業主切勿低估處理火險賠償索償事宜的複雜性、整個理賠程序所需的時間，以及可能出現的變數，「業主同意將業權轉售給政府，則相關在法律、程序、賠償金額和處理時間上的不確定性和風險，會由政府承擔。」

她認為，小業主應考慮自己能否承擔冗長及複雜的索償程序，「抑或將這個負擔及不確定性，交給政府處理，哪一個對小業主更有利。」

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范凱傑：索償權跟隨業權轉移屬常規 「雙重補償」不合理

本身是執業大律師的的立法會議員范凱傑認為，政府有必要從法律及理賠機制的角度，向公眾及受影響小業主釐清事實基礎，避免誤解。他指出，「保額」與「實際理賠額」是兩個不同概念，部分業主關注的「20億元」，純粹是該份樓宇結構火險保單的最高賠償上限，絕非保險公司承諾必定會全數支付的最終金額；而實際賠償數字，必須符合「恢復樓宇結構原貌至災害發生前狀況」的建築成本原則，保險公司必須等待獨立委員會發表正式報告，釐清肇事責任，並委託專業理算師完成詳細的損失評估後，方能計算出實質理賠金額，「將20億元視為已落袋的現金，是概念上的誤解。」

范凱傑又指，若業主選擇將物業業權轉售予政府，相關的保險索償權亦會一併轉移，這是極之公平的法律做法，更重要的是必須留意補償的合理性。據了解，現時政府向業主提出的單位收購價，已比火災發生前的市場價格高出約三成，若業主一方面接受了高於市價的收購方案，成功卸下物業的貶值風險與未來的維修支出，另一方面又要求繼續保留並獲取火險賠償，這在法律及情理上等同要求「雙重補償」，這不僅有違保險填補損失的根本原則，對善用公帑而言亦不合理。

他提到，理賠程序漫長且充滿變數，對小業主而言，若同意將業權及索償權轉售予政府，最大好處是能夠即時抽身，及早獲得確定的賠償並重整生活。這意味著在法律程序、理賠金額多寡，以及漫長處理時間上的所有不確定性與風險，將全數轉嫁由政府承擔。從保障小業主實際利益的角度出發，由政府承受這些繁複的後續風險，是現階段最穩妥及最具保障的解決方案。