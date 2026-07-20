兩保險代理保單造假騙佣金 詐騙罪成判囚9個月

一對任職保險代理的夫婦為賺取佣金及花紅，向友人贈送保單及向保險公司提交假資料。2人遭廉政公署起訴2項欺詐罪，經審訊被裁定罪成，裁判官鄭潤聰今於東區裁判法院判刑時，指被告違反誠信及職業操守，他們有預謀犯案，行為損害公眾對保險代理的信任，終判囚9個月。

因業績壓力鋌而走險非減刑理由

被告為33歲陳綺薇及30歲⿈俊輝，於2023年3⽉⾄5⽉25⽇期間，在香港藉作欺騙，向富通保險有限公司虛假地表示兩份保單的申請表，連同有關證明⽂件為真確，並意圖詐騙⽽誘使富通保險批准該申請，及發放佣⾦和獎金，導致兩名被告獲得利益，或富通保險蒙受不利。

鄭官判刑時，指兩名被告案發時任職保險代理，犯案是違反誠信，法庭除了需要考慮涉案金額和犯案時間，亦須顧及公眾信任，以及事件對涉案保險公司和被告同事的影響，被告在案中除了金錢利益，亦可能得到晉升機會等潛在利益。

雖然辯方求情指，被告因業績壓力故鋌而走險，但鄭官認為非減刑理由，被告犯案須面對刑罰，乃是咎由自取。此外，男被告介紹案中事主給女被告認識，如果沒有他的協助並不能成事，故兩人罪責相若。

鄭官指兩名被告違反職業操守，損害公眾對保險代理的信任，而案件亦涉及偽造文件和冒簽等，被告有預謀犯案，判監屬無可避免，終判處2人即時入獄9個月。

送友人醫療保單換借個人資料交

案情指，富通保險要求代理人必須會見保單申請人，以了解對方的財務狀況、解釋保險計劃細節等，並嚴禁虛假簽署、誤導或以優惠誘導申請人。

陳於2022年入職富通保險，如果在首12個月內達指定業績，可獲發10萬元佣金及額外花紅。翌年3月，黃俊輝向相識的一名地產代理表示要「衝業績、送醫療保險」，故該地產代理向黃借出個人資料。

富通保險收到保費後，向陳發出逾13萬元佣金及花紅，但富邦保險其後沒有再收到續保費用，而涉案保單的受保人從未聽過保單細則及沒付保費，保單上的簽名和報稱月薪亦屬虛假。

案件編號：ESCC208/2026

法庭記者：王仁昌