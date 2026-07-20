患癲癇症男侍應認發煽動帖文及貼單張 官批罔顧法紀 判囚28個月

患癲癇症的23歲男侍應自前年起於社交平台X及Instagram上發布煽動帖文及相片，另在香港多處張貼煽動紙本單張，更試圖向他人郵寄「復國黨入黨申請書」。男侍應早前承認煽動他人顛覆國家政權罪，辯方求情指被告自小患智力問題，在學校遭朋輩排擠，為博人關注才鸚鵡學舌犯下本案。法官陳廣池今午在區域法院判刑指，同情被告身患長期病患，而香港國家安全風險減少，惟被告有預謀犯案，罔顧法紀，終判囚28個月。

長期病患削理解分析能力遭人利用

陳官引述辯方求情指，被告陳浩騫有眾多身心健康問題影響認知，又患有癲癇症需定時覆診，其理解、敘事及社交溝通均有困難，被告屬輕度智障、中度言語障礙，牽連到其分析、理解及判斷能力，故罪責較輕。辯方又指被告犯案純屬鸚鵡學舌，將網上資訊一知半解地覆述，如今醒覺案件嚴重，及早認罪。辯方再指本案情節較輕，被告缺乏名氣，也沒有權力，主張虛無縹緲，僅重覆機械式發布訊息有樣學樣。

陳官判刑時引述被告親自撰寫的求情信，被告稱做了對不起整個香港的事，危害國家安全，被壞人操控，以後定必堅守法律，不再任人操控危害香港。陳官同情被告身患長期病患，削弱其理解分析及社交能力，以致被人利用，以不同方式煽動他人顛覆國家政權，受影響群眾不能量化，或會激化政府國家與市民間的對立。

被告罔顧法紀有預謀犯案判監28個月

陳官羅列被告煽動方式包括社交媒體平台發布帖文、於公眾地方張貼實體單張、郵寄文宣及管有載有文宣的材料，犯案過程為時10個月。陳官指，香港情況因應《香港國安法》實施而逐漸步入另一氛圍，國家安全風險減少，但仍不能忽視，掉以輕心，被告罔顧法紀，犯案有預謀惟程度不高，沒有明顯對象。陳官終以3年半監禁為量刑起點，認罪扣減至28個月。

被告陳浩騫承認於2024年6月27日至2025年4月28日期間（包括首尾兩日），在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以下以武力、威脅使用武力或者其他非法手段旨在顛覆國家政權行為，即推翻中華人民共和國中央政權機關或者香港特別行政區政權機關。

案件編號：DCCC1103/2025

法庭記者：陳子豪