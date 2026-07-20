涉用兩封虛假破產管理署信件副本 康文署助理文書主任准保釋9.28再訊
更新時間：15:46 2026-07-20 HKT
發佈時間：15:46 2026-07-20 HKT
發佈時間：15:46 2026-07-20 HKT
康樂及文化事務署助理文書主任涉嫌於前年在官涌市政大廈內，使用兩封虛假的破產管理署信件副本，被控使用虛假文書的副本罪。案件今早在九龍城裁判法院首次提堂，被告暫時毋須答辯，辯方申請將案件押後至9月28日，待向控方索取文件及提供法律意見，獲署理主任裁判官鄭念慈批准，期間被告准以1千元現金保釋候訊。
40歲男被告傅水林，被控於2025年3月18日，在九龍油麻地寶靈街官涌市政大廈4樓某室內知道或相信有關虛假文書，即兩封來自破產管理署的信件為虛假文書，而使用該文書的副本，意圖誘使康樂及文化事務署的職員接受該文書副本為真文書的副本，並因接受該文書副本為真文書的副本而作出或不作某些作為，以致對康樂及文化事務署不利。
案件編號：KCCC2074/2026
法庭記者：黃巧兒
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