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佯裝交易泰達幣搶走350萬元 劫匪潛逃3年半後自首 認罪判囚4年2個月

社會
更新時間：15:38 2026-07-20 HKT
發佈時間：15:38 2026-07-20 HKT

虛擬貨幣泰達幣(USDT)女賣家5年前進行交易後，遭多名蒙面持刀及電擊槍男子劫走現金350萬元。3名劫匪3年前承認搶劫罪被判囚4年8個月，潛逃3年半的同黨前年自首，今於高等法院承認1項搶劫罪。特委法官郭棟明指本案屬嚴重持械劫案，由多名劫匪精心策劃及執行，搶劫時手持真刀及電擊槍，涉款高達350萬元，現年23歲的被告潛逃3年半後，在警方沒有直接證據指控他的情況下自首，反映他對自己所作所為深感後悔，故可比同黨額外減刑半年，最終判囚4年2個月。

潛逃3年半後決定自首面對現實

特委法官郭棟明判刑時指，本案屬嚴重持械劫案，由不少於5名劫匪精心策劃及執行，劫匪搶劫時手持真刀及電擊槍，對獨自面對威嚇的女事主造成心理衝擊，涉案款項350萬元至今仍不知所終。而被告簡浩霆犯案時剛18歲，他案發後明知被警方通緝，卻一直隱匿，靠任倉庫散工維生，直至2024年6月，他才主動向警方自首。辯方表示被告不想再逃避，願意面對現實，希望服刑後考文憑試並重新做人。

郭官指被告簡浩霆案發時18歲亦不算太年輕，他潛逃3年半後才自首，惟如他不自首，即使曾經有一名同黨公開其身份，但其實警方並無DNA證據顯示他曾參與劫案，故簡浩霆自首的表現可見他對自己所作所為深感後悔 。郭官欣賞現年23歲的簡浩霆向警方自首，寄語他盡早重新做人，希望他遵守承諾，不要讓家人失望。本案3名認罪同黨3年前被判囚4年8個月，郭官考慮簡浩霆自首後減刑半年，最終判囚4年2個月。

5年前參與搶劫事主350萬元

被告簡浩霆承認於2021年1月18日，在觀塘創業街華基中心8樓某室，與Singh Ajaypal、蔡鎮年、程子賢及其他不知名人士，一同搶劫女子殷晴晴，劫去350萬港元現金及一部流動電話。

案情指，女事主殷晴晴與丈夫自2018年起經火幣網買賣虛擬貨幣，本案男主腦聲稱欲購入價值350萬港元的泰達幣，殷把350萬元現金放入膠袋，4名蒙面男子突然衝向她，Singh Ajaypal持刀，蔡鎮年手持電擊棒，4人合力搶走她內有350萬元現金的膠袋。簡浩霆潛逃3年半後，在2024年1月20日自首被捕。

案件編號：HCCC144/2026
法庭記者：劉曉曦

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