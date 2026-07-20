香港機場6月份及今年上半年客貨運量續增 連續第二年膺「年度最佳機場－重要貨運樞紐」大獎

香港機場管理局今日( 20日 )公布香港國際機場2026年6月及上半年的航空交通統計數字。機場於6月共接待512萬人次旅客及處理31 940架次航班，分別按年增加7.9%及2.3%。月內，客運量增長受惠於轉機／過境旅客錄得雙位數升幅。大部分市場於6月均錄得增長，其中以日本及中國內地表現最為突出，而中東市場的跌幅亦有所收窄。

6月份貨運量再次錄得增長 同比增6.8%至436 000公噸

6月份貨運量再次錄得增長，同比增加6.8%至436 000公噸。增長主要由飆升19.5%的轉口貨運量帶動；出口及進口貨運量亦分別上升3.2%及5.5%。按地區劃分，中東地區於衝突持續第四個月後重拾增長，錄得最強勁升幅；東南亞及中國內地市場則維持增長趨勢。

香港國際機場於「亞洲貨運、物流及供應鏈獎」中，連續第11年獲選為「全球最佳機場」，並連續第二年榮獲「亞洲最佳機場（貨運量逾100萬公噸）」殊榮。

今年上半年香港國際機場客運量同比升11.7%至3 280萬人次

2026年上半年，香港國際機場客運量同比上升11.7%至3 280萬人次，飛機起降量增加4.4%至200 685架次。貨運方面，2026年上半年貨運量亦保持穩健，按年調高4.1%至250萬公噸。

香港國際機場過去12個月客運量達6 440萬人次，飛機起降量為403 120架次，分別按年攀升12.7%及5.9%。貨運量則同比上調3.7%至517萬公噸。

同時，香港國際機場於航空貨運領域的全球領導地位再獲業界肯定。在由物流業權威刊物《Air Cargo Week》於6月舉辦的「2026年世界航空貨運大獎」中，香港國際機場連續第二年榮獲「年度最佳機場－重要貨運樞紐」獎項，並憑藉「香港空運進口取貨數碼通」項目獲頒「航空貨運創新獎」。該等獎項旨在表揚航空貨運業於創新、服務卓越、可持續發展及領導力方面的傑出成就。

同月，在由知名物流及供應鏈刊物《Asia Cargo News》主辦的2026年度「亞洲貨運、物流及供應鏈獎」中，香港國際機場連續第11年獲選為「全球最佳機場」，並連續第二年榮獲「亞洲最佳機場（貨運量逾100萬公噸）」殊榮。該大獎旨在表揚於運輸、物流及供應鏈管理方面表現卓越的服務供應商，得獎者由讀者及業界專業人士提名和投票選出。

香港機場管理局航空樞紐發展總監方瑞文表示，2026年上半年貨運量持續向好，反映香港國際機場憑藉強大的航空網絡連繫及卓越的貨運服務，展現出高度韌性。香港國際機場獲得的兩項殊榮，有力地肯定了所有機場同業共同努力的成果，亦鞏固我們作為世界貨運領先樞紐的聲譽。機管局將繼續推動貨運供應鏈的創新與數碼化發展，以進一步簡化貨物處理流程及提升競爭力。

另外，香港機場貨運業界在航空可持續發展方面創先河，成為全球首個建立國際航空運輸協會環境評估框架的機場貨運生態圈。此舉反映航空貨運業主要持份者對環境管理及協作行動的共同承諾。該項目旨在加強環保表現、提升透明度，以及推動整個航空價值鏈持續改善。