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1億六合彩︱暑期金多寶明攪珠 屯門「頭獎王」投注站現人龍 市民 : 專登嚟呢度買 !

社會
更新時間：15:07 2026-07-20 HKT
發佈時間：15:07 2026-07-20 HKT

六合彩暑期金多寶明晚（21日）攪珠，若一注獨中，頭獎獎金估計高達1億元。據馬會統計，屯門市廣場投注站自1994年起累積售出48張頭獎獎券，超越中環士丹利街投注站，榮登全港「頭獎王」寶座。《星島》記者今日( 20日 )到場觀察，即使天雨影響，投注站仍人頭湧湧。有市民表明，正是衝著該站冠絕全港的中獎紀錄，特意前來下注。

市民 : 屯門市廣場投注站中頭獎次數最多  專程到場

退休人士區先生以140元購買電腦飛，坦言受1億元金多寶獎金吸引，若中獎會「四處玩，享受一下」。市民楊先生則花100元買電腦飛，因得悉屯門市廣場投注站中頭獎次數最多，故專程到場；他透露自己曾中三獎，雖未曾細想如何運用這筆巨額獎金，但笑言若今次中獎，會「即刻去旅行」。

居於附近的孫太太以20元自選號碼投注，稱早已聽聞該站的輝煌紀錄，但仍抱平常心。她表示，若一注獨中，會將部分獎金捐予保護動物等慈善機構，並稱下次金多寶仍會繼續投注。

實習記者  歐翔泰

攝影記者  吳艷玲

 

 

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