世界盃2026︱新都城中心「無制限睇波派對」逾千球迷逼爆 人流營業額錄雙位數升幅

四年一度的世界盃今晨（20日）迎來終極決戰，西班牙與阿根廷展開強強對決，爭奪「大力神盃」。恒基地產旗下將軍澳MCP新都城中心今晨舉行「無制限睇波派對」，於L1天幕廣場近2,000呎的主題觀戰區，透過現場280吋4K高清大電視高規格全程直播終極決賽，雖然賽事於凌晨3時才正式開波，但大批球迷為佔據最佳觀賞位置，早在前一晚深夜已提早進場「霸定位」，到正式開賽更吸引了逾千名熱血球迷無懼時差、通宵集結商場中庭，共同見證新一代王者誕生。

「夜晨經濟×離峰行銷」奏效 人流營業額雙位數升幅

恒基兆業地產租務（二）部總經理陳德鳴今日亦親臨現場與觀眾一同觀賞賽事，他表示，今屆國際足球盛事正式圓滿落幕， MCP新都城中心現場逾千球迷一齊吶喊的畫面，真的非常震撼和令人感動。今次商場首創的「夜晨經濟 × 離峰行銷」策略，可以說是開創了本地商場跨界營銷的新範例。他指非常高興看到現場大批球迷在投入精彩賽事之餘，亦盡情享受商場準備的手工啤、提神咖啡奶茶及商戶提供的餐飲美食。

陳德鳴形容這股熱潮不僅讓大家玩得盡興，更成功打破時間限制，帶動場內商戶在深宵及早上時段的人流及生意。在整段足球盛事期間，商場整體人流及營業額均錄得雙位數增長，當中以運動用品、生活零售及餐飲商戶的表現尤其理想，成功在非傳統黃金檔期開拓出商機。加上決賽日特設的早晨專車亦貼心切合了球迷的實際出行需要，令今次活動真正達到商場、市民與商戶三方共贏。

陳德鳴續指，恒基地產一向不遺餘力支持本地體育運動發展，今次活動特別強勢聯動跨界別的本地體育團體，包括港足班霸傑志、螢花女足等，除了成功為商場注入澎湃活力，更能有效在社區推動體育文化、帶來正向影響。展望下半年，將會繼續推陳出新，積極與更多不同的本地體育單位合作，並將陸續推出涵蓋各類型運動的精彩企劃。結合今年「恒基50周年」的連串慶典，將會為市民帶來更多元化、打破常規的跨界消閒與運動體驗，繼續全力支持本地運動發展。

球迷提早4小時入場霸位

從昨晚深夜11時起，MCP新都城中心已瀰漫著濃厚的足球氣氛，大批球迷為了最佳觀賞位置提早進場「霸定位」，現場座無虛席。在正式開賽前，商場特別安排了活力十足的舞蹈表演及足球互動遊戲炒熱全場氣氛。為了讓球迷全情投入，商場更貼心為入場觀眾準備了決賽對戰隊伍的專屬打氣道具。現場逾千名球迷分別揮舞着代表各自支持球隊色彩的道具，隨着球賽的緊張節奏吶喊，交織出紅藍相間的畫面，現場打氣與歡呼聲此起彼落，氣氛完全不遜於真實球場。

此外，商場現場特設的打氣攤位亦為觀賽市民售賣獲獎手工生啤，配合自動化零售設施「Chill 24 AI自動販賣機」售賣「醫肚零食」，加上場內於賽事期間24小時通宵營業的麥當勞，讓球迷可以一邊痛快暢飲、一邊欣賞高規格大螢幕直播，享受極致的感官體驗。

備咖啡奶茶及早晨專車照顧打工仔

今日的決賽完場時間正值星期一早上，不少本地球迷看完球賽就要準備上班，MCP新都城中心推出體貼本地打工仔的「香港人好鍾意返工」配套。於球賽鳴哨完場後，體貼安排免費「早晨專車」直達中環及旺角兩大商業旺區，名額亦早於開賽前全數換罄。

「恒基50有禮．大抽獎」送足金金幣等

另外，今年適逢是恒基兆業地產有限公司成立50周年，集團於即日起至2026年9月6日期間，舉辦「恒基50有禮 • 大抽獎」，送出逾100份豐富獎品。「恒基50有禮 • 大抽獎」分兩輪進行。由即日起至9月6日期間，於恒基地產旗下將軍澳MCP新都城中心指定商戶以電子貨幣單一淨額消費滿300元或以上，並成為恒基地產會員獎勵計劃「H COINS」會員，透過H COINS手機應用程式登記參加抽獎，以及成功登記合資格消費並獲批核，即可參加大抽獎，有機會獲得恒基50周年999.9足金金幣、雙人來回機票等豐富獎品。此外，凡成功參加兩輪抽獎的會員更可自動進入終極大抽獎，有機會獨得「The Henderson 999.9足金大廈擺件」。有關「恒基50有禮 • 大抽獎」詳情及條款，請瀏覽：50Aluckydraw.hld.com 。