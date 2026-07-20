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觀塘工廈檢可卡因K仔 29歲男涉販毒被捕明提堂

社會
更新時間：14:39 2026-07-20 HKT
發佈時間：14:39 2026-07-20 HKT

觀塘警區反三合會行動組人員經深入調查後，上周六(18日)晚上在區內進行打擊毒品行動。人員經深入調查及情報分析後，在四山街一工業大廈截查一名可疑男子及搜查其在上址的單位，並在單位內檢獲約55.2克懷疑可卡因、39.8克懷疑氯胺酮、209粒懷疑依托咪酯煙彈及一批毒品包裝工具。人員以涉嫌「販運危險藥物」拘捕該名29歲姓溫本地男子。該名被捕男子將被暫控一項「販運危險藥物」罪，案件將於明日（21日）上午在觀塘裁判法院提堂。

警方展示檢獲的毒品。
警方展示檢獲的毒品。


警方重申，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物，一經定罪，最高可判處罰款五百萬元及終身監禁。警方呼籲市民切勿以身試法。

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