大角咀拳館命案死者頭部重創身亡 14名被告表證不成立 無罪釋放兼獲訟費

27歲男子2021年6月涉在大角咀拳館昏迷，全身多處瘀傷紅腫，由多人運送到醫院後醫治2個月情況仍未好轉，家屬遂放棄搶救，死因為頭部受傷。14人被控謀殺、串謀妨礙司法公正及協助罪犯等3罪，受審24日後被裁定案件表證不成立。法官胡雅文今指引陪審團裁定眾被告罪脫，14名被告當庭釋放兼獲批訟費。

無足夠證據證明眾被告與死者之死有因果關係

控方舉證完畢後，眾被告的代表律師曾作陳詞，要求法官胡雅文裁定案件表證不成立，法官胡雅文經考慮後裁定控方沒有足夠的直接、間接或環境證據證明13名被告與死者死亡有因果關係，亦無法證明眾被告夥同犯案，裁定眾被告所有控罪均表證不成立。控方表明不會就此裁定提出上訴。法官今遂指引陪審團裁定眾被告罪脫，另由於控方證據不足及案件表證不成立，批准眾被告的訟費申請。

14名被告依次為26歲謝家齊、33歲周文康、26歲徐俊彥、34歲李婉彤、27歲蔡熊、26歲郭耀淇、28歲黎嘉寶、29歲林俊康、34歲吳庭富、30歲黃聖鈞、26歲石景生、27歲何贊煦、26歲梁卓榕及57歲李子奇。首13名被告被控於2021年8月4日在香港謀殺陸穎豪。

妨礙司法公正與協助罪犯罪名亦表證不成立

謝家齊、石景生、何贊煦及梁卓榕被控於2021年6月26日至2021年6月27日期間一同串謀妨礙司法公正，即處置或毀滅與涉及陸穎豪於或約於2021年6月25日受傷之調查有關的證據。

李子奇於2021年8月2日至2021年8月30日期間在香港，在李婉彤有意圖而傷害陸穎豪後，知悉或相信李婉彤有罪並在無合法權力依據或合理辯解的情況下，租用香港新界粉嶺帝庭軒某單位作為她的藏身處，而意圖妨礙拘捕或檢控她。

案件編號：HCCC120/2024

法庭記者：劉曉曦