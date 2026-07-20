世界盃2026︱餐飲業指後期賽事氣氛良佳 整體帶來5億元額外收益

世界盃冠軍揭盅，西班牙於決賽憑費倫托利斯加時的入球，以1比0擊敗阿根廷奪冠。香港餐飲聯業協會會長黃家和今早（20日）在港台節目表示，原先預期今屆世界盃由於時差問題，本港餐飲生意不會受益太多，但隨着賽事深入，氣氛逐漸提升，估算今屆世界盃為本港餐飲業帶來約5億元額外收入。

黃家和指出，業界初期估算受賽事於凌晨舉行的時差影響，整體生意額只會錄得約2%至3%的微升。然而，隨着賽事進入16強及8強階段，社會睇波氣氛轉趨熾熱。不少球迷不惜在凌晨時分外出，前往商場、茶餐廳，甚至茶樓及酒樓觀賞賽事。他形容今早的決賽時段，有提供直播的場所均「相當旺場」。

世界盃吸引中式酒樓直播 帶來新啟發

他表示，今屆賽事全港有約150間食肆提供直播，同時有約10個大型商場設置大型銀幕吸引觀眾。部分商場更與餐飲企業合作，在比賽期間特設攤檔提供食物及飲品。由6月30日至今，世界盃為整體餐飲業帶來約5億元的額外收益，相當於整個月錄得近6%的增長。他認為有關數字對餐飲業而言相當鼓舞，反映食肆積極開拓客源能有效帶動生意。不過他亦坦言，上一屆世界盃的比賽時段對香港觀眾較為理想，無須於凌晨三、四點捱夜觀賽，因此上屆帶動的生意額增幅更大。

被問到有中式酒樓亦加入直播賽事行列，會否為業界帶來新啟發。黃家和認為，現時食肆經營必須不斷尋求新路向及構思新方法吸引客源。他相信，未來若有具主題及亮點的大型賽事或活動，不少已添置大型屏幕等硬件的食肆，將會繼續順勢推出不同的活動或優惠來吸引顧客。

香港餐飲聯業協會會長黃家和。