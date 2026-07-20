每日雜誌‧人物誌｜訪義莊探公墓 劉銳業不尋常的生死課

近年青少年自殺情況令人關注，香港理工大學專業及持續教育學院學生事務總監劉銳業，留意到不少年輕人對前景感到迷惘。他選擇向學生推廣生死教育，帶學生訪義莊、探公墓、到護老院聆聽長者故事，藉認識死亡，了解生命意義，反思生存可貴。上星期中學文憑試「放榜」，他指當上狀元固然可喜，但人生絕非一次公開試成績可以斷定。他在小學時曾考「尾二」，高中公開試成績幾近「滿江紅」，慶幸找到物流業志向，持續進修後轉走學術路，故勉勵年輕人，「路途縱使迂迴曲折，但找到人生方向便能按步前進」。

劉銳業帶學生參觀靈堂，破除禁忌。

尊重生命是生死教育的重點，劉銳業收留了友人棄養的淡水龍蝦。

劉銳業亦在大專院校擔任高級講師，教授物流業。他以物流比喻人生，認為人生旅程就如貨物經歷不同轉運站才送達目的地，有時過程直接，順風順水；有時迂迴曲折，兜兜轉轉。

早年他曾在香港空運貨站工作，處理過運送在港身故外籍傭工到家鄉落葬的個案。在運送亡者靈柩時，他強調要尊重亡者及家屬意願，物流業與殯儀業界的配合至關重要。

培養同理心認識生命可貴

以保存遺體為例，他指須以攝氏4度的低溫冷藏，以免遺體過分僵硬。靈柩須安放於外層為鐵架、內層為木板的大箱子內；若貨機超重，機組人員基於尊重亡者及遺體儲存考量，會選擇卸下其他貨物，為的是避免靈柩卸下時遭陽光照射，導致溫度出現變化，更重要是希望把靈柩如期送歸故土，讓家屬及早辦理後事。

華人社會忌諱死亡，劉銳業指，亡者離逝後，家屬親友難免哀傷，但如何節哀順變只靠自己摸索，曾有家屬無法走出哀傷，一蹶不振。近年學童及青少年自殺情況嚴峻，有指與青少年對前景感到迷惘有關，他直言這兩點均需正視，便嘗試從校園推廣生死教育，加強年輕人的「心靈裝備」，好讓他們可以面對人生不同變化。

劉銳業帶學生「出海」，讓學生近距離了解「海葬」儀式。

2023年，他於校內創立「生命教育學會」，向年輕人灌輸生與死的概念，培養同理心，認識生命的可貴。他曾帶領學生到訪東華義莊、探訪埋葬於沙嶺公墓的無人認領屍體，發現華人社會雖對死亡諸多忌諱，但對送別亡者最後一程仍是十分重視。

逾100年歷史的東華義莊，是本港僅存為海外華人暫存遺體或骨殖的地方，達成為亡者完成「落葉歸根」的遺願。新冠疫情期間，該義莊更一度「爆滿」。他亦曾帶領學生到殯儀館參觀靈堂，解釋各種後事儀式及其背後意義，冀潛移默化，打破坊間對死亡的傳統禁忌。

劉銳業帶學生參觀東華義莊，了解義莊的功用。

長者主動選擇後事令人鼓舞

人們常說「人死如燈滅」，但他反思每段人生背後都有故事，當中有成功、有失敗、有轟烈，亦有平凡，都足以成為年輕人的教材。因此他帶領學生探訪護老院，聆聽長者的故事，特別是昔日長者在艱苦環境下養家求存的意志，盼年輕人延續這份生命力，學習面對人生困境。他亦統籌學生參與拍攝生死教育推廣歌曲《不散筵席》的台前幕後工作，讓年輕人體驗箇中意義。

死亡也許是人生中最難面對的告別，他曾經歷不同的生離死別，有些親友的離逝來得太突然，令他措手不及，萬般不捨。如何協助在生者走出傷痛，他一直關注和重視。對坊間採用「遺物轉化」的做法，如將亡者衣服改成「咕𠱸」或手袋留作記念，他表示認同，認為過程中家屬透過構思方案，紓緩哀傷及釋放負面情緒，並藉轉化遺物延續對亡者的愛。

劉銳業帶領公眾導賞團參觀沙嶺公墓。

出生與死亡都是人生大事，惟不少人認為出生時無法選擇父母和種族，感到十分被動。近年不少市民於生前選擇後事安排，取回主導權，當中綠色殯葬漸見普及。劉銳業曾辦導賞團，帶領市民到訪食環署轄下的紀念花園，了解撒骨灰儀式，亦與學生「出海」參與「海葬」儀式。

令他鼓舞的是，早前有一名60多歲女士於參觀不同紀念花園後，透露喜歡紀念花園環境清幽，考慮日後將骨灰撒於此地。坊間有人擔心進行撒骨灰或海葬儀式後，亡者在缺少骨灰龕供奉或沒在墓地安葬，恐影響親屬追思拜祭的意欲，他直言是本末倒置的想法，重點是親屬有否孝心。

劉銳業帶學生參觀食環署轄下紀念花園，講解撒骨灰程序。

近年劉銳業舉辦不同活動，讓學生認識生死，領悟生命重要。

自言是平凡人中的平凡人

上星期中學文憑試「放榜」，傳媒鋪天蓋地報道狀元的奮鬥史。奮鬥故事固然吸睛，亦具正面價值，但他更關顧其他成績平平，甚至未如理想的考生。他指人生路漫漫，一次公開考試成績不能定奪一生，人生仍有其他路徑可走，莫因一時失意而氣餒。

在昔日「求分數」的教育制度下，他自言是個反面教材，幼稚園至中學均成績欠佳，小學二年級更考獲「全班尾二」，各科成績幾近「滿江紅」；往後成績略有改善，但仍徘徊在班中下游；中五會考及中七高級程度會考的成績俱不理想，他苦笑說，「高考4科中只得1科『及格』。」

成績未達大學標準，他選擇報讀感興趣的物流文憑及高級文憑課程，往後又報讀物流學士課程。畢業後他曾投身物流工作，及後半工讀修畢碩士學位，得以於大專院校任教，因而啟發教學興趣，最後修畢教育博士，成為大專院校管理人員。

他自言是平凡人中的平凡人，深明普羅學生的想法，亦以自身經歷勉勵考生及年輕人，「人生路途縱使迂迴曲折，但找到人生方向便能按步前進。」

不少人對死亡感到迷惘，劉銳業撰書，盼為市民釋除疑慮。

積極推動綠色殯葬 為自己計劃身後事

劉銳業積極推動綠色殯葬，「80後」的他百無禁忌，已對自己後事有所規劃。他預期會於靈堂放置個人喜愛的物品，讓親友認識自己，遺體火化後存於可溶解的骨灰龕後下葬，回歸自然，秉承一切從簡的原則。

近年不少市民辦「生前喪禮」或「最後派對」，爭取在餘下時光與親朋好友再見面，一起回顧人生，好好道別。對人生最後一程，他希望喪禮安排較個人化及簡約，「氣氛輕鬆一點，不必太哀傷」，如在靈堂放置他喜歡的書籍、珍藏的卡通人物模型等物品，讓親友認識自己的另一面。港人生活忙碌，人浮於事，他希望藉自己的喪禮讓親友重逢，既緬懷自己，亦聚首話舊。

他指，近年亦有市民選擇在完成宗教儀式後，進行「告別派對」，由家屬播放死者生前片段，一起紀念逝者，有助在生者處理哀傷情緒，節哀順變。

劉銳業是虔誠天主教徒，他選擇火化遺體，並把骨灰暫存於可溶解骨灰龕後下葬。數年後，當龕盅逐漸分解，骨灰亦隨之融入泥土，成為天然養分。按天主教教義，死亡並非生命終點，只是靈魂與肉身分離，教徒可選擇土葬或火葬，惟不主張撒灰。雖然可溶解骨灰龕存放骨灰的做法曾引起討論，但他認為骨灰最終滋養大地，秉承了後事從簡的初衷。

記者：關英傑