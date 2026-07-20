天文台早上8時05分發紅色暴雨警告信號 教育局：正上課學校續上課

天文台在周一（20）清晨5時發出特別天氣提示，指珠江口一帶持續有雨區發展，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大。市民請留意天氣變化。

至早上6時50分，天文台再發特別天氣提示，指未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

早上7時05分，天文台發出黃色暴雨警告信號，雷暴警告有效時間延長至上午9時。

早上8時05分，天文台發出紅色暴雨警告信號，並預料強陣風襲港。

教育局表示，正在上課的學校應繼續上課，直至放學時間。

暴雨警告信號現時為紅色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。

持續的暴雨已經或將會導致道路嚴重水浸和交通擠塞。暴雨亦可能影響學校上課時間。家長、學生、學校當局及校車司機均應留意電台及電視台有關學校的公布。有需要外出的人士應小心考慮天氣及道路的情況及注意安全措施。

受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。河道附近的居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。

天文台表示，一道廣闊低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。

本港地區今日大致多雲，間中有驟雨及雷暴，部分地區雨勢較大。日間最高氣溫約30度。吹和緩西南風。

展望明日初時部分地區雨勢較大，星期三仍有幾陣驟雨，隨後一兩日漸轉天晴酷熱。

