羅淑佩與市民觀賞世界盃決賽 冀藉賽事讓市民重拾夜生活

文體旅局局長羅淑佩今晚於啟德零售館與市民一同觀賞世界盃決賽直播。她於中場接受傳媒訪問，表示今場球賽頭十分鐘兩邊攻勢猛烈，相當緊張，其後雖球員們較謹慎，惟現場球迷氣氛相當高漲，互有攻守時雙方球迷吶喊聲不絕，期望下半場盡快有入球，讓賽事更精彩。

她提到，世界盃完結後仍有不少盛事接踵而至，例如本周會有劍擊賽，亦會有一系列的演唱會，而8月初亦會有幾場足球比賽及全民運動日，供市民觀賞及參與。她續指，疫情期間「我哋可能唔記得咗，原來一班朋友出嚟飲吓嘢、吹吓水、食吓宵夜，原來都幾開心、幾過癮」，而今次世界盃賽事於凌晨舉行，讓市民重拾晚上參與活動的感覺，亦相信暑假期間市民會繼續參與不同活動。

今次世界盃不少商場紛紛出招吸客，羅淑佩就指，留意到業界各出其謀爭取生意，「唔同餐廳做夜晚生意」、較為破格的「酒樓睇波」等等，相信業界可發展自身優勢拓展商機。

她亦說，不少有做直播的商鋪生意有增長，亦有酒吧為配合世界盃賽事改於早上營業，相信透過拓展業務，有助業界開拓新商機。