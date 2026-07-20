心臟病患者「生蛇」風險高34% 病人組織促政府資助高危人士接種︱新聞追擊

不少長者隨年紀漸長，會感染帶狀疱疹，即俗稱的「生蛇」，當中心臟病患者是受感染的高危一族，一旦「中招」可能導致病情加劇。有心臟病病人組織指出，現時不少心臟病或長期病患者因着眼於本身的疾病，對「生蛇」警覺性不足，亦因「蛇針」價格高昂而未有接種，若不幸受感染，或要承受劇痛，希望政府資助心臟病病人等高危人士接種疫苗。

當水痘痊癒後，病毒會潛伏於人體神經細胞，並在患者免疫力下降時再度活躍，導致「生蛇」。有研究顯示，每3人就有1人有機會「生蛇」，而心血管疾病患者免疫力較差，受感染風險比一般人高34%；「生蛇」後，病人首星期的心臟病病發風險亦會增加68%。

存僥倖心態 忽視「生蛇」風險

心臟病病人組織「關心您的心」內務副主席李少英表示，心臟病病人等長期病患者是「生蛇」的高危人士，一旦受感染可能影響自身病情，惟仍有不少病人忽視其風險。以該組織而言，不少罹患心臟病的會友存在僥倖心態，覺得「未必輪到我」；較年長的患者亦因本身有心臟病，認為「唔知活得幾耐」而漠視「生蛇」危機。她希望醫護人員可多向病人講解「生蛇」資訊，「好多會友尤其是長者，醫生講出嚟嘅資料會信服多啲。」

延誤治療可致後遺神經痛

李少英提醒，雖然「生蛇」不會致命，但若未能於「黃金72小時」獲得治療，有機會引致後遺神經痛。例如一名50多歲的男性心臟病患者初時感到後背位置疼痛，誤以為是「腰酸背痛」或心臟病引致的痛症，延遲了幾天才求醫，結果導致出現後遺神經痛，「好似針拮、俾火燒，成個月瞓唔到」；有病人的後遺神經痛更持續幾年，嚴重影響日常生活。

現時坊間有不同的帶狀疱疹疫苗（「蛇針」）可供選擇，惟未獲政府疫苗資助計劃覆蓋。李少英指出，其組織現時只有約一成病友有接種「蛇針」，原因除了是病人對「生蛇」關注度不高，亦因為新一代「蛇針」需接種兩針，合共費用近6,000元，對於醫療開支一直高企的長期病患者是沉重負擔。她期望政府可對高危人士（例如心臟病病人、長期病患者、65歲以上長者）提供部分甚至全額資助，相信此舉可將病人接種率提升五至六成。

記者：伍萬庭