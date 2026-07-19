宏福苑業主大會︱合安已發出1,732張大維修餘款退款支票 涉額逾1.1億元

接手大埔宏福苑業主立案法團的合安管理有限公司，今日（19日）舉行特別業主大會，今次會議採用同步廣播形式，於大埔等四個地點同步進行，方便不同區域的業主參與會議。據入場業主透露，截至上午11時許，親身及授權出席的業主人數為414，佔全體屋苑總業權份數20.99%，達到召開業主會議的要求。

據了解，合安在今次特別業主大會上，主動向全體與會業主通報大維修工程餘款退還工作的最新進度。數據顯示，截至7月15日，團隊已順利向合資格的屋苑單位業主發出1,732張退款支票，整筆退回的大維修餘款總金額超過1.1億元。

為確保所有合資格業主均可悉數取回退款，合安自7月4日起開展後續跟進工作，聯絡尚未成功領取退款支票的業主。針對未領取退款的住戶，合安特別聯絡安排「一戶一社工」和各區區議員協助。

攝影：劉駿軒、何家豪

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