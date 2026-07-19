打風？天文台：低壓區周中逐漸發展 較大機會進入南海中北部 四大AI模型一致料周六打到嚟香港！

天文台今日（19日）表示，預料一個低壓區可能會在本周中期於菲律賓以東海域逐漸發展，但其隨後路徑和強度存在變數，有較大機會於本周後期進入南海中北部，大致移向廣東西部沿岸一帶。

天文台4大AI預測模型料周六最接近本港

按照天文台「地球天氣」頁面的AI模型「風烏」預測，該潛在低壓區會在周三（22日）起成形、逐漸靠近南海中北部，並料於周六最接近本港。至於天文台AI預測模型「盤古」、「伏羲」及「歐中AIFS」，雖然預測的風力和影響範圍較小，但總體路徑和抵港日子則與「風烏」脗合。

低壓槽未來一兩日影響廣東

而廣闊低壓槽會在未來一兩日為廣東帶來驟雨及雷暴。隨著該低壓槽減弱及副熱帶高壓脊逐漸覆蓋廣東沿岸，本周中後期該區驟雨逐漸減少，漸轉天晴酷熱。

本港地區下午及今晚天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨。下午短暫時間有陽光。稍後局部地區有雷暴。吹和緩西南風。展望未來一兩日部分地區雨勢較大，星期三仍有幾陣驟雨，隨後一兩日漸轉天晴酷熱。