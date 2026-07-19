北都︱洪水橋片區發展 甯漢豪稱有信心：兩份標書均來自「有份量」企業

政府正全速推進北部都會區，洪水橋首個片區土地招標預計於8月底有結果。被問到洪水橋片區會否低於政府底價導致流標收場，發展局局長甯漢豪表示有信心，指目前兩份標書均來自「有份量」的企業。

甯：視乎市場反應 粉嶺北片區目標年底招標

甯漢豪在電視節目《講清講楚》交代北都最新進度，指政府正按部就班推進北都推地時間表。隨着洪水橋首個片區於8月底揭曉招標結果，當局已準備好推展下一個位於粉嶺北的片區項目，會視乎市場反應，目標今年底招標。

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被問到洪水橋片區會否低於政府底價導致流標收場，發展局局長甯漢豪表示有信心，指兩份標書均來自「有份量」的企業。

北都大學城區定位提升 結合產業園聯動發展

港澳辦主任夏寶龍考察北都後，「北都大學城區」定位提升， 甯漢豪說，政府的規劃思維作進一步擴闊，已從單一的「校園區」擴展為綜合性的「大學城區」。她以洪水橋的大學城區為例，指未來的發展佈局不會只局限於提供大專院校用地，而是會將校園與周邊的產業園區、物流圈、住宅區及其他社區配套設施進行整合規劃。

她強調，未來的「北都大學城」將突破傳統校園框架，結合產業用地以產生龐聯動效應，促進產學研合作，讓大學研究項目及人才培訓能直接與周邊產業聯動，為北部都會區以至全港創科及經濟發展注入新動能。