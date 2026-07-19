宏福苑業主大會︱大比數通過兩個月後再開大會 部分業主希望提前

大埔宏福苑業主立案法團的委任管理人合安管理有限公司早前宣布，今日（7月19日）上午11時召開法團特別業主大會，其中場地方面，一共有4個地點，分別位於大埔、啟德、香港仔與天水圍，便利現時居於不同地區的業主參與。主要議程包括匯報與前業主立案法團之交接進度、匯報啟動退回大維修餘款予全體業主、匯報工程保險和屋苑保險之跟進情況及進度等。

宏福苑業主大會︱核數師報告內容有誤 出自前任法團 投票下不獲通過

【17:10】會上大比數通過，合安兩個月後再度召開業主大會，有部分業主希望提前舉行。

【17:00】宏志閣居民周先生表示，理解合安只是一間物管公司，而大部分業主關心的問題都是政府才能回答，「或者他們（合安）可以代為轉達的，不過問私人公司有關政府部門的事情其實都沒有意思。」周先生透露已售業權，「宏福苑現在的價值就是零，不賣給政府，賣給誰呢？」他表示，雖然兩個月後還會再召開業主大會，不過由於已售業權，形容「開了也沒有用」。

【16:00】在啟德分會場出席大會的宏建閣居民陳先生指，會內有幾位業主追問禁止宏志閣業主返回單位的規定是哪個政府部門發出，管理公司主席僅回覆指無權處理這個問題。陳先生稱，會議中大部分業主關心的就是宏志閣上樓問題和保險問題，即政府收購業權後保險公司是否仍會賠償，以及賠償給誰。

宏志閣居民潘太則指，雖已確定可召開第二次業主大會，但會在兩個月後才舉行，估計屆時多數人恐已售出業權，未必能參與。她透露自己尚未出售單位，因無法以賣樓所得購買同等面積及便利位置的物業。

宏志閣居民周先生指大部分業主關心的問題都是政府才能回答，問私人公司有關政府部門的事情沒有意思。

宏建閣居民陳先生指，會議中大部分業主關心的是宏志閣上樓問題和保險問題。

宏志閣居民潘太尚未出售單位。葉偉豪攝

【16:00】宏昌閣居民林女士稱，今次居民大會安排大致恰當，提問時間充足。她引述合安指計劃兩個月後再次召開會議，惟部分街坊期望能提前舉行。被問及能否返回單位取回個人物品時，她表示，合安指相關安排須經「一戶一社工」協助，強調最終決定權在政府而非管理方。她認為說法合理，因為出入必須獲得政府許可。

【15:00】宏道閣居民林先生表示，雖然未正式簽署授權書，但整體會議氣氛良好，居民反應冷靜，會上流程大致順暢，形容「有問有答」。他感謝政府特意安排在星期日舉辦會議，讓更多年輕人能夠參與，若安排在平日，部分人士可能無法出席，「早啲安排好過遲，今次係行出第一步，期望未來能有下一次會議」。

林補充，政府今日就保險賠償機制及後續安排細節的說明條理清晰，惟仍有部分具體問題尚待進一步釐清，期望政府能持續跟進，盡快解決整體問題，以回應居民訴求。

【14:30】議程六提問環節結束，多位業主追問關於保險索償問題，發言業主關注自己的賠償金額，重複向中國太平代表提問。

【14:02】在業主大會上，有居民質疑宏福苑2025年1至12月核數師報告顯示的日期中英文版本不一致，最終在投票下不獲通過。據悉，相關報告由徐滿柑所領導的前法團制訂，合安代表在會上表示曾邀請有關核數師出席會議，惟遭對方拒絕。

【14:00】議程四投票階段完成，由徐滿柑法團聘請的核數師所完成的核數報告，受79.89%在場業主反對，內容不獲通過。

啟德社區會堂分會場。葉偉豪攝

【13:45】不願出鏡的黎小姐在下午1時左右離場，表示場內進度大概是議程的一半。她補充，主辦方有錄影整個過程，之後透過網上平台發放給居民，此外每個場地都有以抽籤形式抽出一定比例的業主，給予他們發問機會。她認為今日議程比較恰當，「重點包括保險、宏志閣、核數報告、維修和管理費餘額的安排等」，場內情況亦大致順暢，雖然中途音響出問題，不過後來都解決到。

關於是否有需要再次召開大會，她指如果還有一些問題未處理好，能再開會議都是好的。她透露場內業主主要關注的是賠償問題，有一些也關注樓換樓事宜，以及是否再可以上樓收拾物件等等。她又期望，各座大廈的驗樓報告可以公開。

合安已退回約1.1億元大維修餘款

【13:05】有位於南區會場的張先生分享，合安剛才匯報了核數報告內容，核數報告由徐滿柑法團聘請的核數師所完成。此外，較早前亦已完成了第一輪的問答環節，4個不同場館的居民都可以提問，而普遍發言的居民都比較集中關注自身財務權益。

【13:00】據了解，合安在今次特別業主大會上，主動向全體與會業主通報大維修工程餘款退還工作的最新進度。數據顯示，截至7月15日，團隊已順利向合資格的屋苑單位業主發出1732張退款支票，整筆退回的大維修餘款總金額超過1.1億元。

【12:30】截至上午12時，親身及授權出席的業主人數為568，佔全體屋苑總業權份數28.63%。

【12:00】身處啟德會場的李先生表示，分場館轉播順利，滿意安排。合安代表、測量師及律師剛剛交代宏志閣的情況，指宏志閣難以獨立運作，因為要每一位宏福苑業主同意，又要解散法團、處理清盤等，耗時長兼「又貴又複雜」。

【11:35】有親身參與的業主透露，截至上午11時，親身及授權出席的業主人數為414，佔全體屋苑總業權份數20.99%，已經達到召開業主會議的要求。特別業主大會會議於11時15分已正式開始。

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【11:30】原居於宏新閣1003室的林先生透露，單位內家具幾乎全部焚毀，家當付之一炬，枱桌等物品更只剩殘渣。林先生與妻子及未婚兒子一家三口同住，目前最逼切的是尋找新的落腳點。

被問及維修基金或保險賠償等後續安排，林先生坦言未有具體計劃，只希望政府盡快發還部分款項以解燃眉之急。他透露，火災後他們一家暫時棲身於啟德，期望在今日的居民大會上能遇見舊街坊，互相扶持。

【11:17】於大埔出席大會的宏新閣居民譚先生表示，自己雖然已經賣出業權，但依然到場了解最新進展。他特別關注保險相關事宜，認為在現階段資訊有限的情況下，難以評估未來風險。他指由於後續發展存在諸多不確定因素，坦言選擇不多。【11:10】於啟德出席業主大會的宏泰閣居民歐陽先生表示，主要期望是「有個真人同我哋傾吓」，並關注合安有否與保險公司商討過維修整個宏福苑的事宜。

【10:35】據有份參與的業主何小姐透露，今早到達大埔現場，認為合安的安排專業，登記過程𣈱順，見到街坊陸續入場，希望稍後大家都可以理性討論，亦希望業主大會能夠解答業主關心的議題。

【10:30】早上10時許，陸績有宏福苑居民抵達大埔、啟德的業主大會現場。在啟德社區會堂，早上10時許已陸續有政府安排的旅遊巴接送居民到場，不少居民較為年邁，由在場職員協助下車。

記者：黃子龍、周育瑩

攝影：何家豪、劉駿軒