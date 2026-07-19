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天文台：珠江口以南強雷雨區正逐漸靠近 料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大

社會
更新時間：07:21 2026-07-19 HKT
發佈時間：07:21 2026-07-19 HKT

天文台早上9時15分表示，位於珠江口以南的強雷雨區正逐漸靠近本港，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大及有狂風雷暴。市民請提高警惕。

一道廣闊低壓槽正影響廣東沿岸及南海北部。本港地區今日天氣預測，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，日間部分地區驟雨較多及有雷暴。最高氣溫約30度。吹和緩西南風。

展望明日及星期二仍然間中有驟雨。星期三驟雨減少，隨後一兩日天氣漸轉酷熱。

分區氣溫
分區氣溫
九天天氣預報
九天天氣預報

受一道廣闊低壓槽影響，今明兩日廣東間中有驟雨及雷暴。隨著該低壓槽減弱及高空反氣旋逐漸覆蓋廣東沿岸，本週中後期該區驟雨逐漸減少，華南天色良好，天氣漸轉酷熱。預料一個低壓區可能會在菲律賓以東逐漸發展，但其隨後路徑和強度存在變數，有較大機會於本週後期進入南海中北部，大致移向廣東西部沿岸一帶。

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