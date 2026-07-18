消息：宏福苑調查報告延至10月下旬提交 杜淦堃點名部門有責 成獨委會結論基調

調查大埔宏福苑火災的獨立委員會，完成歷時4個月共30場聽證會，委員會主席陸啟康表示將撰寫調查報告，並向行政長官提出方向性的改善建議，以防範同類悲劇重演。委員會原定9月提交報告，但據了解由於有大量資料和建議須整理，委員會要延遲至10月中下旬才能提交報告。

李家超曾稱報告「不爭朝夕」

特首李家超去年12月宣布成立獨立委員會，要求9個月內提交報告。他今年6月接受《星島》專訪時表示，獨立委員會工作進度理想，更有信心是委員會提出的建議，但亦明白問題複雜，如果委員會認為需要多一些時間，亦會尊重。至於會否要求在事件一周年之前交報告，他強調「不爭朝夕」：「我關注工作報告最後的結果和改革建議，多於需要多少時間，因為那影響我們長遠的系統改革。」

消息指，獨立委員會由於有大量證供和文件須梳理，容量多達2TB，加上不同專業學會和市民亦提供改善建議，儘管報告已在撰寫當中，但時間相當緊迫，因此要延至10月中下旬提交報告，但一定不會遲於11月底大火事件一周年。特區政府預料9月及10月分別發表「五年規劃」和《施政報告》，獨委會報告將在兩者之後提交及公開。

杜淦堃陳辭成委員會結論基調

代表委員會的資深大律師杜淦堃日前總結陳辭時，點名房屋局ICU、消防處、屋宇署、勞工處等不同政府部門，據知這亦是委員會最終結論的定調，政府部門在大火事件要負有一定責任。