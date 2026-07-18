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謝展寰明訪青海 將與青海省人民政府及生態環境廳等部門官員會面交流

社會
更新時間：16:25 2026-07-18 HKT
發佈時間：16:25 2026-07-18 HKT

環境及生態局局長謝展寰明日（19日）上午啓程前往青海訪問。謝展寰將與青海省人民政府、青海省生態環境廳、青海省能源局、青海省自然資源廳、青海省林業和草原局，以及青海省農業農村廳等部門的官員會面交流，並實地考察「青海生態之窗」智慧監管平台、青海省清潔能源和綠色算力調度中心、塔拉灘光伏產業園、青海湖國家公園生物多樣性保護中心及祁連山國家公園生態科普館等，深入了解當地在綠色能源、生態旅遊發展及水生態環境保護等領域的工作。

漁農自然護理署及機電工程署的代表亦會隨行。謝展寰將於7月23日返抵香港。他離港期間，環境及生態局副局長黃淑嫻將署任環境局局長。

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