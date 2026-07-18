入境處舉行招聘體驗日 超過1,600人報名較去年升逾1成

入境事務處今日（18日）舉行招聘體驗日，入境事務學院院長林萱時表示，活動逾1600人報名參加，人數比去年升逾1成，向一眾有意投身入境處的人士介紹入境處多元化工作、預先體驗招聘流程及參觀學院的訓練設施。

現場設模擬囚室及出入境大堂

招聘體驗日活動包括招聘講座、體能測驗工作坊、入境處投考攻略及參觀訓練設施。初步面試工作坊向參加者展示訓練設施及模擬訓練，包括模擬囚室、日間活動室等；現場亦設有模擬出入境大堂，教導參加者使用視像光譜對比儀辨別偽造證件，並設有模擬法庭。體能測驗工作坊則設多個體能測試項目，如仰臥起坐、蹲撐立、40米來回短跑等。

上半年收超過6500份申請

林萱時指，投考入境處競爭一向相當激烈，去年入境事務主任及入境事務助理員的投考人數分別上升超過1成 。據入境處數字，入境事務助理員去年全年申請人數超過11,000宗，而今年首6個月申請已超過6,500宗，反映投考情況踴躍。她表示，本年度計劃招聘50名入境事務主任及150名入境事務助理員。入境事務主任公開招聘由7月9日開始接受申請，至7月29日截止，入境事務助理員則繼續進行全年招聘。

她續指，由今年起，入境事務主任的初步面試考核方式會作出調整。小組討論環節中，考生會分別以廣東話及英語討論共兩條題目。考生須就題目提出自己的觀點及就其他考生意見作回應。而完成小組討論後，考生會隨即進行即席演講環節。她指，處方在初步面試中加入廣東話討論環節，冀在現有評核基礎上全面測試考生的廣東話和英語溝通能力，進一步提升招聘效率。

入境事務主任必須要有抱負及擔當

她指，作為入境事務主任，必須要有抱負及擔當，隨時準備接受挑戰，以優秀的領導及管理能力，帶領團隊完成職務。另外，入境處作為一支紀律部隊，對所有成員的紀律都有嚴格要求，成員亦須有「愛國愛港」的堅定立場，以及真誠擁護「一國兩制」及《基本法》。

香港理工大學應屆畢業生Lucas指透過學校互聯網得知今日活動，計劃投考入境事務主任。談及報考原因，他認為入境處的職務涵蓋香港市民從出生到死亡的各個階段，故盼望投考入境處服務社會，同時經濟環境亦是考慮因素之一。他亦指，身邊有不少朋友同樣有意投考，但因今日活動名額有限未能參與，並指對能成功報名感到幸運。談及接下來的準備過程，他指將優先加強最弱的體能，其次則準備各項的面試技巧，一步步實現目標。

女大學畢業生：機會難得報考了兩個職位

同樣是應屆大學畢業生的Joey表示，透過 Instagram 看到入境處的宣傳，認為機會非常難得，她平時過關時經常接觸到入境處人員，對他們實際的工作感到好奇，加上作為應屆畢業生，盼多方面挑戰自己，因此報名參加。被問及今年投考人數比去年上升，會否擔心競爭激烈，她則表示雖然有擔心，但認為最重要的是「裝備好自己」，盡全力應考。她今次透露自己報考了兩個職位，經過體驗日後，了解到入境事務主任（IO）與入境事務助理員（IA）在面試及工作上均有不同，職務複雜程度亦有不同。她認為對主任級別興趣較大，既然大學畢業，盼向難度挑戰自我。



實習記者：歐翔泰

攝影：陳浩元

