港產片市道低迷 《正義迴廊》導演何爵天籲投資者用Gen Z迎合年輕人

《正義迴廊》導演何爵天及傳奇越野跑手黃浩聰等今日出席一場新書發布會，探討年輕人在AI新紀元下如何準備自己與追尋夢想。何爵天在會上重點剖析本港電影業的嚴峻逆境，並為新晉電影人指引出路。

目光應投向Gen Z世代迎合年輕人

何爵天表示，現時港產片產量萎縮，私人投資減少，高度依賴審批需時的政府資金。他透露票房現實殘酷，極低成本電影亦難回本，令投資者對港產片卻步。以往「謝票場」的宣傳模式漸趨飽和，他強調「唔係觀眾唔入戲院，而係要拍啲觀眾想睇嘅戲」。他指，業界應將目光投向Gen Z世代，投資商需有眼光大膽起用新晉導演，迎合年輕人市場。

善用AI作輔助核心是「說好故事」

面對現時業界低成本、高效益的壓力，何爵天表示，雖然港人對AI拍戲較反感，但創作者可將其視為輔助工具，例如生成虛擬場景以節省高昂租金。為節省開支，新導演更需集一身本領，兼顧編劇、監製、宣傳等工作。他亦建議創作者可探索網絡短片等媒介，但強調核心始終是「說好一個好故事」。

黃浩聰勉青年堅守信念拓闊視野

同場其他嘉賓亦分享了追夢歷程。黃浩聰以自身15年消防員及運動員生涯為例，鼓勵青年無懼他人眼光，勇敢赴外地拓闊視野，以越野跑的堅毅精神尋求真正夢想。

記者、攝影：陳耀霆