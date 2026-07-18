黃色暴雨警告信號生效 荃灣區雨勢特別大 料每小時雨量超過70毫米

天文台上午4時20分發出黃色暴雨警告信號。天文台指，暴雨警告信號現時為黃色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

天文台凌晨4時55分發出局部地區大雨提示，指荃灣區的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸。可能受影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。荃灣區預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨。

與廣闊低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸及南海北部。

本港地區今日天氣預測，大致多雲，間中有驟雨。初時雨勢有時頗大及有狂風雷暴。氣溫介乎26至31度。吹和緩南至西南風，初時離岸風勢間中清勁。

展望星期日有幾陣驟雨。星期一驟雨較多，隨後兩三日驟雨逐漸減少。

分區氣溫

九天天氣預報

受一道廣闊低壓槽影響，未來一兩日廣東沿岸間中有驟雨及雷暴。隨著該低壓槽在下週中期減弱，該區驟雨減少。預料高空反氣旋會在下週後期逐漸覆蓋廣東，華南天色晴朗，漸轉酷熱。