Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃色暴雨警告信號生效 荃灣區雨勢特別大 料每小時雨量超過70毫米

社會
更新時間：05:25 2026-07-18 HKT
發佈時間：05:25 2026-07-18 HKT

天文台上午4時20分發出黃色暴雨警告信號。天文台指，暴雨警告信號現時為黃色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

天文台凌晨4時55分發出局部地區大雨提示，指荃灣區的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸。可能受影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。荃灣區預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨。

與廣闊低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸及南海北部。

本港地區今日天氣預測，大致多雲，間中有驟雨。初時雨勢有時頗大及有狂風雷暴。氣溫介乎26至31度。吹和緩南至西南風，初時離岸風勢間中清勁。

展望星期日有幾陣驟雨。星期一驟雨較多，隨後兩三日驟雨逐漸減少。

分區氣溫
分區氣溫
九天天氣預報
九天天氣預報

受一道廣闊低壓槽影響，未來一兩日廣東沿岸間中有驟雨及雷暴。隨著該低壓槽在下週中期減弱，該區驟雨減少。預料高空反氣旋會在下週後期逐漸覆蓋廣東，華南天色晴朗，漸轉酷熱。

 

最Hit
移英三年慘戴綠帽 顧家港男驚揭太太連環出軌 曖昧對象震碎三觀 妻堅決離婚背後藏「一殘酷原因」｜Juicy叮
移英三年慘戴綠帽 顧家港男驚揭太太連環出軌 曖昧對象震碎三觀 妻堅決離婚背後藏「一殘酷原因」｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
張偉文一年半冇沖涼 疑遭護老院嚴重疏忽照顧 經理人方俊指院舍隱瞞壓瘡病情丨獨家
張偉文一年半冇沖涼 疑遭護老院嚴重疏忽照顧 經理人方俊指院舍隱瞞壓瘡病情丨獨家
影視圈
8小時前
公屋出身注定落後私樓？港男嘆父母自少灌輸基層觀念 30歲才靠老闆一餐飯點醒
公屋出身注定落後私樓？港男嘆父母自少灌輸基層觀念 30歲才靠老闆一餐飯點醒
生活百科
2026-07-16 16:10 HKT
55歲李英愛與75歲老公近照激罕曝光 「防腐級凍齡」掀討論 《大長今》女神曾陷小三疑雲
55歲李英愛與75歲老公近照激罕曝光 「防腐級凍齡」掀討論 《大長今》女神曾陷小三疑雲
影視圈
9小時前
中銀長者客戶到滙豐、恒生ATM提款免收費 逾3000部機適用 料逾百萬客受惠
中銀長者客戶到滙豐、恒生ATM提款免收費 逾3000部機適用 料逾百萬客受惠
投資理財
13小時前
關海山兒子關聰台灣當小販近況曝光  盡褪明星光環親切如街坊  移居40年擁3房生活無憂
關海山兒子關聰台灣當小販近況曝光  盡褪明星光環親切如街坊  移居40年擁3房生活無憂
影視圈
16小時前
世界盃2026｜阿根廷殺入決賽卻成「全民公敵」？千二萬人連署驅逐 連鄰國亦倒戈抵制
01:46
世界盃2026｜阿根廷殺入決賽卻成「全民公敵」？千二萬人連署驅逐 連鄰國亦倒戈抵制
即時國際
20小時前
80歲被告李潔蘭被控兩項使用虛假文書罪提堂。資料圖片
涉用假富戶政策及居屋申請表 八旬老婦被控兩項使用虛假文書罪
社會
13小時前
阿根廷殺入今屆世界盃總決賽。美聯社
世界盃2026︱西班牙阿根廷爭冠 西美元首現場觀戰 阿總統因「迷信」留在家支持
即時國際
9小時前
鍾培生「生仔論」惹爭議 轟網民祝生六個女惡毒 要莊雅婷十年生五子 遇一情況要生夠7個
鍾培生「生仔論」惹爭議 轟網民祝生六個女惡毒 要莊雅婷十年生五子 遇一情況要生夠7個
影視圈
11小時前