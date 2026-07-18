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天氣｜受低壓槽影響未來一兩日間中有驟雨及雷暴 下周中漸轉酷熱

社會
更新時間：09:46 2026-07-18 HKT
發佈時間：12:03 2026-07-18 HKT

天文台最新天氣預報顯示，受一道廣闊低壓槽影響，未來一兩日廣東間中有驟雨及雷暴。天文台亦預料一個低壓區可能會在菲律賓以東逐漸發展，但其隨後路徑和強度存在變數，有較大機會於下週後期進入南海中北部，大致移向廣東西部沿岸一帶。

據九天天氣預報顯示，隨著該低壓槽減弱及高空反氣旋逐漸覆蓋廣東沿岸，下週中後期該區驟雨逐漸減少，華南天色良好，天氣漸轉酷熱。明天(19日)及下周一(20日)都是大致多雲，間中有驟雨及雷暴，到周二(21日)天色好轉，短暫時間有陽光。

下周三(22日)至周五(24日)漸轉酷熱，到周五時氣溫最高可達攝氏33度。但到下周末天氣再變天，間中有驟雨較多，亦會有狂風雷暴。
 

本港地區今日天氣預測，大致多雲，間中有驟雨。初時雨勢有時頗大及有狂風雷暴。氣溫介乎26至31度。吹和緩南至西南風，初時離岸風勢間中清勁。展望星期日有幾陣驟雨。星期一驟雨較多，隨後兩三日驟雨逐漸減少。

分區氣溫
分區氣溫
九天天氣預報
九天天氣預報

另外，今早(18日)與廣闊低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸及南海北部。過去兩三小時，本港多處地區錄得超過10毫米雨量。

 

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