Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天文台｜大致多雲 初時雨勢有時頗大及有狂風雷暴 氣溫介乎26至31度

社會
更新時間：05:25 2026-07-18 HKT
發佈時間：05:25 2026-07-18 HKT

天文台凌晨4時55分發出局部地區大雨提示，指荃灣區的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸。可能受影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。荃灣區預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨。

天文台上午4時20分一度發出黃色暴雨警告信號，於上午6時40分取消。天文台指，雖然暴雨警告已經取消，但市民仍須警覺有關河道氾濫可能帶來的危險。

與廣闊低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸及南海北部。

本港地區今日天氣預測，大致多雲，間中有驟雨。初時雨勢有時頗大及有狂風雷暴。氣溫介乎26至31度。吹和緩南至西南風，初時離岸風勢間中清勁。

展望星期日有幾陣驟雨。星期一驟雨較多，隨後兩三日驟雨逐漸減少。

分區氣溫
分區氣溫
九天天氣預報
九天天氣預報

受一道廣闊低壓槽影響，未來一兩日廣東沿岸間中有驟雨及雷暴。隨著該低壓槽在下週中期減弱，該區驟雨減少。預料高空反氣旋會在下週後期逐漸覆蓋廣東，華南天色晴朗，漸轉酷熱。

 

最Hit
移英三年慘戴綠帽 顧家港男驚揭太太連環出軌 曖昧對象震碎三觀 妻堅決離婚背後藏「一殘酷原因」｜Juicy叮
移英三年慘戴綠帽 顧家港男驚揭太太連環出軌 曖昧對象震碎三觀 妻堅決離婚背後藏「一殘酷原因」｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
張偉文一年半冇沖涼 疑遭護老院嚴重疏忽照顧 經理人方俊指院舍隱瞞壓瘡病情丨獨家
張偉文一年半冇沖涼 疑遭護老院嚴重疏忽照顧 經理人方俊指院舍隱瞞壓瘡病情丨獨家
影視圈
10小時前
中銀長者客戶到滙豐、恒生ATM提款免收費 逾3000部機適用 料逾百萬客受惠
中銀長者客戶到滙豐、恒生ATM提款免收費 逾3000部機適用 料逾百萬客受惠
投資理財
14小時前
公屋出身注定落後私樓？港男嘆父母自少灌輸基層觀念 30歲才靠老闆一餐飯點醒
公屋出身注定落後私樓？港男嘆父母自少灌輸基層觀念 30歲才靠老闆一餐飯點醒
生活百科
2026-07-16 16:10 HKT
55歲李英愛與75歲老公近照激罕曝光 「防腐級凍齡」掀討論 《大長今》女神曾陷小三疑雲
55歲李英愛與75歲老公近照激罕曝光 「防腐級凍齡」掀討論 《大長今》女神曾陷小三疑雲
影視圈
10小時前
世界盃2026｜阿根廷殺入決賽卻成「全民公敵」？千二萬人連署驅逐 連鄰國亦倒戈抵制
01:46
世界盃2026｜阿根廷殺入決賽卻成「全民公敵」？千二萬人連署驅逐 連鄰國亦倒戈抵制
即時國際
22小時前
關海山兒子關聰台灣當小販近況曝光  盡褪明星光環親切如街坊  移居40年擁3房生活無憂
關海山兒子關聰台灣當小販近況曝光  盡褪明星光環親切如街坊  移居40年擁3房生活無憂
影視圈
18小時前
80歲被告李潔蘭被控兩項使用虛假文書罪提堂。資料圖片
涉用假富戶政策及居屋申請表 八旬老婦被控兩項使用虛假文書罪
社會
14小時前
《功夫女足》內地票房破10億 傳遭《八仙！》「偷票房」 周星馳晒可疑戲飛揭造假手法？
《功夫女足》內地票房破10億 傳遭《八仙！》「偷票房」 周星馳晒可疑戲飛揭造假手法？
影視圈
9小時前
初級大人必學！保溫杯茶漬忌用百潔布擦洗？即學用1神物去漬 用1個水溫清洗效果最好
初級大人必學！保溫杯茶漬忌用百潔布擦洗？即學用1神物去漬 用1個水溫清洗效果最好
食用安全
2026-07-17 07:30 HKT