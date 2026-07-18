瑪麗醫院病房化身婚禮現場 病重母親見證愛女出嫁 醫護助統籌婚禮

瑪麗醫院在社交平台分享一段溫馨短片，講述一對新人將婚禮搬到病房舉行，讓病重母親能親眼見證女兒出嫁。醫護團隊更聯同病人資源中心及紓緩醫學團隊，把病房一角布置成婚禮場地，病房經理更坦言，在瑪麗醫院工作二十多年，這是她第一次在病房見證婚禮，也是第一次全體醫護化身婚禮統籌。

新娘冀母親眼見證出嫁

瑪麗醫院表示，今年五月的一個上午，內科病房如常忙碌，走廊人來人往，但病房一角卻瀰漫着不一樣的氣氛。窗外陽光灑進簡約佈置，桌上放滿白色小花。上午11時，新娘Kat身穿白色絲絹上衣，先與母親深情凝望，再轉向身穿西裝的未婚夫，在病房內完成婚禮。

Kat的母親雲姐今年五月確診急性骨髓性白血病，入院數周後病情急轉直下。醫生曾建議家屬討論「不施行心肺復甦術」安排，但Kat一度拒絕，因為她數月後便將結婚，希望母親能夠親眼見證自己出嫁。

醫院指出，疫情期間，她的父親在醫院離世，家人只能透過視像送別，未能在最後時刻陪伴身旁，因此今次她不願再留下遺憾。病床上的雲姐同樣一直牽掛女兒婚禮，即使身體虛弱，每次談起婚禮都顯得十分雀躍。考慮到母親身體狀況，Kat最終決定提前婚期，在病床旁低調完成婚禮。

結婚證書上地點填上「瑪麗醫院」

醫療團隊得悉後，聯同病人資源中心及紓緩醫學團隊，把病房一角布置成婚禮場地。證婚當日，雲姐狀況出奇地穩定，換上禮服、化上淡妝，坐着輪椅迎接這個重要時刻，而一對新人的結婚證書上，地點一欄更填上「瑪麗醫院」，成為一家人別具意義的印記。

瑪麗醫院表示，內科病房護士平日主要照顧急症病人，但這一次，醫護的使命不單是照顧病人，更是陪伴一位母親走過圓夢旅程。因着這場婚禮，母女二人將埋藏心底的忐忑與等待，化成「捉緊當下」的愛。

病人婚禮後病情突然轉趨穩定

院方表示，不少人誤解紓緩治療等同「放棄治療」，事實上，其核心在於全人照護，重視病人身、心、社、靈的需要，協助病人在身體狀況許可下，盡力活得圓滿，甚至迎來奇蹟。醫院透露，雲姐在婚禮後病情突然轉趨穩定，一家人得以在喜悅中繼續累積珍貴回憶。

院方指，作為醫護人員，能在關鍵時刻看見病人的真實需要，與團隊攜手守護及珍惜病人的自我價值，正是紓緩治療最堅定的意義。