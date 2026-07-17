中大醫院獲嶺南派畫家伍月柳捐贈水墨畫作 營造雅緻療癒空間 貫徹人文關懷宗旨

香港中文大學醫院今日（17日）舉行畫作捐贈儀式，以答謝著名嶺南畫派畫家、嶺藝會會長伍月柳慷慨捐贈《和風紫荊艷》及《幽谷清泉》兩幅水墨畫作。中大醫院指，捐贈不僅為醫院增添深厚文化氣息，更為患者及醫護營造雅緻寧靜的療癒空間，貫徹醫院推動醫療人文關懷的宗旨。

伍月柳師承趙少昂及黃君璧

伍月柳師承國畫大師趙少昂及黃君璧，是嶺南畫派的第三代傳人。她師法自然，注重寫生，講究賦色及墨韻。她的山水畫作常以濕潤的濃墨營造峰巒運勢，筆調剛柔並濟，畫面通透。伍月柳歷年來成就斐然，先後在世界各地舉辦個人展，作品獲各大美術館及博物館廣泛收藏，並曾當選為全球一百名傑出華人及世界傑出華人。

伍月柳早年與中大結下深厚情緣，曾與其子、中大醫學院院長趙偉仁，在中大校園聯袂舉行畫展，並親自指導學生習畫，致力傳承嶺南文化。她藝德兼備，深受師生敬重與愛戴。趙偉仁亦自幼受母親薰陶，在醫學與繪畫之間，發掘生命的價值與意義。

盧煜明：讓藝術走入社會、貼近人心

中大醫院董事會主席盧煜明在典禮上，衷心感謝伍月柳慷慨捐贈兩幅珍貴畫作。他表示，嶺南畫派勇於開拓和創新，其「折衷中外，融會古今」的精神，與中大「結合傳統與現代，融會中國與西方」的使命一脈相承。這次伍月柳的捐贈，正將這份對教育與文化傳承的熱誠延伸至醫療空間，令藝術不單止存在於展覽館，而是真正走入社會、貼近人心。

伍月柳分享創作理念時表示，《和風紫荊艷》的創作靈感源自在中大遠眺的怡人景致，畫作上方的太陽象徵旭日東昇，為病人送上溫暖與希望，而畫中綻放的紫荊花不僅代表香港特色，更寓意著澎湃的生命力。《幽谷清泉》則描繪清新的泉水流經大地，象徵著純淨與生命力，能為病人帶來舒緩與療癒，而泉源不息則代表了洗滌與重生，寓意身心靈回復健康與明淨。

中大醫院一直致力成為本地醫療創新的先行者，同時重視病人的體驗，強調有溫度的服務。是次獲贈的兩幅畫作正好體現醫學與藝術的交融。其中，《和風紫荊艷》現於中大醫院 LG 樓層（低層地下樓層）鄰近出入口的位置展出，讓訪客甫踏入醫院便能感受到藝術氛圍與溫暖；另一幅畫作《幽谷清泉》則設於中大醫院教育及培訓中心，為醫護人員及學員提供一個洗滌心靈的藝術空間。