北都︱律師會辦投資機遇與法律實務講座 湯文龍：法律先行不應視為補救方案

北部都會區已成為香港具劃時代意義的重大策略性發展項目，對本港長遠經濟轉型具有深遠影響。立法會議員蘇紹聰辦事處聯同香港律師會今日（17日）合辦「北部都會區：投資機遇與法律實務專題講座」，來自政府、立法會、專業界別及法律界的代表，共同探討北部都會區發展所涉及的法律及政策層面議題，涵蓋市場准入、監管合規、企業架構設計、稅務規劃、知識產權保障，以及跨境投資安排等重點範疇。

立法會議員蘇紹聰辦事處聯同香港律師會今日（17日）合辦「北部都會區：投資機遇與法律實務專題講座」。

甯漢豪：法律界是北都建設不可或缺「軟件支撐」

發展局局長甯漢豪致辭時表示，北部都會區已納入國家《十五五》規劃，定位不再局限於本地土地供應，而是香港融入國家發展大局的重要載體。香港除利用北都土地謀發展和改善民生，亦要善用土地服務國家、融入國家發展大局。

她強調，法律界是北都建設不可或缺的「軟件支撐」，企業落戶時普遍視香港普通法制度及法治環境為核心吸引力，相關法律服務需求將涵蓋國際爭議解決、知識產權等範疇。她表示，北都是法律界大展拳腳的新舞台，期望業界提出創新專業服務構思，協助香港發揮「超級聯絡人」及「超級增值人」角色。

發展局局長甯漢豪。

立法會主席李慧琼。

李慧琼：支持政策落地 履行監督角色

立法會主席李慧琼表示，北部都會區是國家支持香港打造國際創科中心的核心載體，香港必須用好「一國兩制」優勢，全速推動北都建設，助力國家發展新質生產力。她指，北都是推動香港創科發展、帶動投資的重大項目，立法會一方面全力支持政策落地，另一方面亦會持續履行監督角色，確保政府按規劃有序推展。

她表示，對法律界而言，北都發展將帶來跨境投資、合規諮詢、項目併購、爭議解決等大量高價值業務機遇。今日講座正是一個很好的平台，讓業界深入了解北都的法律框架和實務操作。她期望法律界主動把握機遇，以專業服務助力北都建設，共同推動香港在由治及興的道路上大步前行。

香港律師會會長湯文龍。

投資推廣署總裁（商務及專業服務）謝宇文。

湯文龍：法律先行不應視為補救方案

香港律師會會長湯文龍表示，北部都會區是香港未來發展的重要增長引擎，承載創新科技、教育、文化、房屋及交通等發展機遇。北都不只是地區發展項目，更是香港拓展產業空間、吸引投資、改善民生和提升長遠競爭力，成為香港與大灣區城市合作的重要平台。他表示，在北都這類大型發展項目中，「法律先行」尤其重要，法律應參與項目規劃、投資決策、合作框架、合約設計和風險分配等前期工作，而不應被視為在問題出現後才作出的補救方案。

他指，對企業而言，北都涉及投資落地、跨境合作、融資安排、監管合規、知識產權保護和爭議解決等多方面法律需要。香港法律界可以在項目早期提供專業支援，幫助企業在清晰、穩定和可預期的法律環境下推進商業活動。他期待今日的講座能夠讓業界充分了解北都發展，啟發更多務實而具有前瞻性的思考，凝聚香港法律界繼續積極發揮制度優勢，以及專業、平台和橋樑作用，支持北部都會區發展及建設，助力所有商貿活動。

投資推廣署總裁（商務及專業服務）謝宇文表示，部門作為政府招商前線，目標是成為企業抵港後接觸的第一個官方窗口。他指，推介北部都會區時必須結合香港整體營商環境及大灣區市場，北都納入國家《十五五》規劃，政策確定性高，吸引海外企業來港尋找商機；「南金融、北創科」形成互補格局，若新經濟企業落戶北都，配合香港成熟金融市場，將成海外投資者關注焦點。

記者：蔡思宇

攝影：劉駿軒

記者：蔡思宇