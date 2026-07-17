世界盃2026︱啟德體育園下周一凌晨辦「決賽直播派對」 睇波歎宵夜獲派免費飲品

美墨加世界盃即將迎來冠軍決賽，啟德體育園將於7月20日（星期一）凌晨3時，在啟德零售館2中庭舉辦大型「決賽直播派對」。屆時現場大電視將免費直播這場萬眾矚目的對決，讓全城球迷免費入場齊集一堂，共同見證冠軍誕生。

食肆通宵營業 設美食攤位及免費飲品

為了打造最熱血及完善的觀賽體驗，體育園準備了一系列豐富的餐飲安排。在賽事直播期間，現場將會免費派發「水動樂」飲品，惟贈品數量有限，先到先得，送完即止。此外，啟德零售館內的部分食肆商戶將會通宵營業，不間斷地為球迷供應各式宵夜以至早餐美食。現場亦特別設立美食即買即送攤位，讓在場人士可以一邊暢飲、一邊品嚐美食，盡情投入決賽的氣氛中，共度冠軍之夜。

啟德體育園將於7月20日（星期一）凌晨3時，在啟德零售館2中庭舉辦大型「決賽直播派對」。

特設12元夜泊優惠

為方便球迷於深夜前往，體育園亦提供了泊車便利措施。啟德體藝館及主場館停車場將提供夜泊服務，於晚上10時至翌日上午7時期間，時租收費為每小時港幣12元，讓駕車人士能夠往返零售館觀賽。主辦方亦提醒，若參與活動人數眾多，現場工作人員將視乎實際情況實施人群管制措施。相關的活動安排及賽事直播最終或會因應現場實際狀況而有所更改，呼籲到場市民敬請留意。

啟德體育園決賽直播派對