宏福苑聽證會︱委員會627頁陳詞 宏業工人天台吸煙、起火現場CCTV首曝光

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（17日）舉行最後一場聽證會，獨立委員會代表大律師的書面總結陳情長達627頁，已上載委員會網站，其中有多張未經曝光的大火當日現場照片和閉路電視畫面，包括身穿承建商「宏業」制服的工人在首先起火的宏昌閣天台吸煙、宏昌閣單車棚率先冒煙、宏新閣天台火苗、宏盛閣梯間遺下大量煙頭等。

工人天台食煙 梯間滿地煙頭

總結陳詞長達627頁，以英文書寫，已上載委員會網站。陳詞中提到，根據閉路電視紀錄的起火時序，大火當日下午2時33分，宏昌閣後方單車棚的鏡頭首先拍攝到有煙霧從外牆棚架飄入。下午2時42分，宏昌閣104及105室窗外的棚架出現第一道火光，火屑滴落的頻率隨後增加，至下午2時44分，單車棚地面已出現火苗。

閉路電視亦拍到於下午2時45分，有身穿承建商「宏業」制服的工人在首先起火的宏昌閣天台吸煙；而相關通訊群組內亦流傳G座宏盛閣11-12樓梯間遺下大量煙頭的片段，反映地盤存在工人持續吸煙的情況。

大火隨後迅速向屋苑其他樓宇蔓延。下午2時58分，宏昌閣旁邊的E座宏泰閣天台出現起火跡象。下午3時12分，較遠的C座宏新閣天台亦因被燒熔的棚網火屑波及而出現火苗。陳詞指出，火勢除形成12條垂直火柱外，主要透過飛散的棚架及被燒熔的棚網火屑在各座樓宇之間擴散，燃點起其他樓宇外牆的可燃物。

何偉豪助輪椅長者與同胞分開

至於殉職消防員何偉豪，陳詞亦有披露宏泰閣31樓升降機大堂窗台的照片，該處極可能是何偉豪逃生位置，推測何當時脫下呼吸器，並爬到外牆竹棚架上，最終不幸從高處墮下。

陳詞亦有多張閉路電視相片，顯示何偉豪與兩名隊友出發前往宏昌閣期間，途經單車棚遇上幾名居民，何曾短暫停下協助一名坐輪椅的長者；另外兩名隊員未有察覺何未跟上，繼續穿過單車棚前往宏昌閣。

何偉豪在協助完輪椅長者後，未有穿過單車棚前往宏昌閣，反而右轉，在大約下午3時17分抵達宏泰閣。進入宏泰閣後，何搭乘升降機上25樓，並於下午3時18分步出升降機。按消防處標準程序要求，消防員必須在求助個案下兩層步出升降機，然後拾級而上，以避免被濃煙吞波，因此推斷何偉豪當時相信自己身處宏昌閣。

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