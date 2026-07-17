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香港仔隧道轉乘站7.26啟用 城巴新設770特快線 15分鐘直達北角

社會
更新時間：17:52 2026-07-17 HKT
發佈時間：17:52 2026-07-17 HKT

運輸署今日（17日）公布，位於香港仔隧道黃竹坑出入口的巴士轉乘站，將於7月26日（星期日）正式啟用。屆時共37條巴士路線將增停該新轉乘站，當中往返赤柱的6A、6X、65及260號線屬將進駐該站。同時，城巴宣布開辦連接港島南及港島東的全日特快路線770號，並為所有城巴獨營線於轉乘站增設轉乘優惠，部分路線的優惠額相當於其中一程免費。

「易通行」騰出空間建新轉乘站

香港仔隧道自2023年12月實施「易通行」不停車繳費系統後，當局其後拆除原有收費亭，並利用騰出的收費廣場用地興建全新的巴士轉乘站。轉乘站往灣仔及香港仔方向各設有一個停車灣，可分別同時容納六輛及五輛巴士停靠，兩邊停車灣以現有行人天橋連接。除了乘坐巴士前往轉乘外，乘客亦可經南風徑及黃竹坑徑，分別步行前往新轉乘站，乘搭往灣仔或香港仔方向的巴士。

運輸署表示，新轉乘站設施完善，設有有蓋候車處、座椅及風扇，並提供由專營巴士營辦商設置的路線資訊牌，以及顯示實時巴士預計到站時間的顯示屏，方便市民規劃行程。

770號特快線 15分鐘直達北角

配合轉乘站啟用，城巴新設全日特快路線770號，全程車費為14.5元，日間大部分時間班次最密達20分鐘一班。服務範圍覆蓋田灣、華貴、香港仔及黃竹坑一帶，特快直達北角、鰂魚涌、太古及筲箕灣，並深入小西灣及柴灣。城巴表示，乘客由香港仔隧道巴士轉乘站登上770號線，最快只需約15分鐘即可一站直達北角，車程較現有路線節省約12分鐘。

實習記者：歐翔泰

攝影：何君健

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