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涉用假富戶政策及居屋申請表 八旬老婦被控兩項使用虛假文書罪

社會
更新時間：17:03 2026-07-17 HKT
發佈時間：17:03 2026-07-17 HKT

八旬老婦涉嫌於2023年使用虛假的富戶政策申請表及「出售居者有其屋計劃單位2023」申請表，以致對香港房屋署不利，被控兩項使用虛假文書罪。案件今早在九龍城裁判法院首次提堂，被告暫毋須答辯，署理主任裁判官鄭念慈將案件押後至9月11日再訊，期間被告准以2千元保釋候訊。

報稱商人的80歲被告李潔蘭，被控於2023年5月10日及7月31日，在九龍黃大仙竹園道15號竹園南邨榮園樓某室內知道或相信有關虛假文書，即公屋住戶資助及維護公屋資源的合理分配政策申請表、及「出售居者有其屋計劃單位2023」申請表屬虛假，而使用該兩份文書，意圖誘使香港房屋署職員接受兩份文書為真文書，並因接受該文書為真文書而作出或不作某些作為，以致對香港房屋署不利。

案件編號：KCCC2049/2026
法庭記者：黃巧兒

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