Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西環的士謀殺案 被告租住酒店房內搜出特製頭盔 辯方指戴上頭盔可避免遭聲控

社會
更新時間：16:52 2026-07-17 HKT
發佈時間：16:52 2026-07-17 HKT

2021年10月中凌晨31歲無業男在西環登上的士時，涉嫌持刀向48歲的士司機割頸，導致對方大量失血致死，無業男否認1項謀殺罪受審。警員今午於高等法院供稱，於被告租住酒店房內搜出1個特製頭盔，材質「好硬」，惟不知由何等原材料製成。辯方盤問指頭盔使用了「V2K」技術，用以防止微波傳聲入腦（Voice to skull），戴上可避免思想被人干擾。

現年35歲被告蔡南生被控於2021年10月12日在香港，謀殺韋劍雄。伯惠酒店時任接待員陳錫輝作供時表示，事隔5年對案發經過忘記得一乾二淨。庭上播放閉路電視片段，顯示被告穿深色上衣、短褲，背灰色背囊，步出酒店之際回頭趨前櫃枱，向陳錫輝招手交談，陳錫輝證人供詞中提到被告要求陳召來的士前往堅尼地城，當時陳錫輝拒絕指只可召來的士前往機場，籲被告外出街上截的士。

酒店房中搜出「V2K」技術特製頭盔

時任香港島重案組警員顏豐進作供指，案發當日下午3時到西環東邊街協助搜查，在被告租住的伯惠酒店2102號房搜出藍色上衣及短褲等。盤問下顏豐進承認房內搜出1個特製頭盔，材質「好硬」，惟不知由何等原材料製成。辯方盤問指頭盔使用了「V2K」技術，用以防止微波傳聲入腦（Voice to skull），戴上可避免思想被人干擾，顏豐進對此表示不清楚。

機動部隊警員何朗孥。葉偉豪攝
機動部隊警員何朗孥。葉偉豪攝

時任機動部隊警員何朗孥交代，案發後上午9時許到案發現場附近第二街永豐樓搜查，在天台搜出灰色背囊，內有數條毛巾及藍色短褲，何之後留守天台，將證物交予同僚看管。

案件編號：HCCC150/2024
法庭記者：陳子豪

最Hit
移英三年慘遭綠帽 顧家港男驚揭太太連環出軌 曖昧對象震碎三觀 妻堅決離婚背後藏「一殘酷原因」｜Juicy叮
移英三年慘遭綠帽 顧家港男驚揭太太連環出軌 曖昧對象震碎三觀 妻堅決離婚背後藏「一殘酷原因」｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
關海山兒子關聰台灣當小販近況曝光  盡褪明星光環親切如街坊  移居40年擁3房生活無憂
關海山兒子關聰台灣當小販近況曝光  盡褪明星光環親切如街坊  移居40年擁3房生活無憂
影視圈
4小時前
公屋出身注定落後私樓？港男嘆父母自少灌輸基層觀念 30歲才靠老闆一餐飯點醒
公屋出身注定落後私樓？港男嘆父母自少灌輸基層觀念 30歲才靠老闆一餐飯點醒
生活百科
2026-07-16 16:10 HKT
世界盃2026｜阿根廷殺入決賽卻成「全民公敵」？千二萬人連署驅逐 連鄰國亦倒戈抵制
01:46
世界盃2026｜阿根廷殺入決賽卻成「全民公敵」？千二萬人連署驅逐 連鄰國亦倒戈抵制
即時國際
8小時前
內地LV門店。藍鯨新聞
LV控茶飲店侵權勝訴遭「杯葛」 內地門市冷清二手價大跌
即時中國
9小時前
鍾培生揭莊雅婷未成年曾主動搭訕：佢係我Fans 談生B爆金句「生一個娶你返嚟做乜X嘢」
鍾培生揭莊雅婷未成年曾主動搭訕：佢係我Fans 談生B爆金句「生一個娶你返嚟做乜X嘢」
影視圈
8小時前
護士/社工/老師全線飽和？「護理系仲讀唔讀得過」成熱話 網民指路「呢行」起薪5萬完勝神科｜Juicy叮
護士/社工/老師全線飽和？「護理系仲讀唔讀得過」成熱話 網民指路「呢行」起薪5萬完勝神科｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-16 16:51 HKT
前AV女優濱崎真緒批台灣工資低？拒赴台發展 做香港人學繁體字！驚曝「台灣店家工資是我現在全亞洲最低」
前AV女優濱崎真緒批台灣工資低？拒赴台發展 做香港人學繁體字！驚曝「台灣店家工資是我現在全亞洲最低」
生活百科
6小時前
星島申訴王｜榴槤「大海嘯」創歷史低價 果商3招教揀靚貨
03:41
星島申訴王｜榴槤「大海嘯」創歷史低價 貓山王最平40元磅 果商3招教揀靚貨
申訴熱話
10小時前
$88歎足120分鐘點心放題！九龍海逸君綽酒店海雲天3折優惠 維港靚景伴燒賣皇/蝦餃/叉燒包
$88歎足120分鐘點心放題！九龍海逸君綽酒店海雲天3折優惠 維港靚景伴燒賣皇/蝦餃/叉燒包
飲食
7小時前