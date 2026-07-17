西環的士謀殺案 被告租住酒店房內搜出特製頭盔 辯方指戴上頭盔可避免遭聲控
更新時間：16:52 2026-07-17 HKT
發佈時間：16:52 2026-07-17 HKT
發佈時間：16:52 2026-07-17 HKT
2021年10月中凌晨31歲無業男在西環登上的士時，涉嫌持刀向48歲的士司機割頸，導致對方大量失血致死，無業男否認1項謀殺罪受審。警員今午於高等法院供稱，於被告租住酒店房內搜出1個特製頭盔，材質「好硬」，惟不知由何等原材料製成。辯方盤問指頭盔使用了「V2K」技術，用以防止微波傳聲入腦（Voice to skull），戴上可避免思想被人干擾。
現年35歲被告蔡南生被控於2021年10月12日在香港，謀殺韋劍雄。伯惠酒店時任接待員陳錫輝作供時表示，事隔5年對案發經過忘記得一乾二淨。庭上播放閉路電視片段，顯示被告穿深色上衣、短褲，背灰色背囊，步出酒店之際回頭趨前櫃枱，向陳錫輝招手交談，陳錫輝證人供詞中提到被告要求陳召來的士前往堅尼地城，當時陳錫輝拒絕指只可召來的士前往機場，籲被告外出街上截的士。
酒店房中搜出「V2K」技術特製頭盔
時任香港島重案組警員顏豐進作供指，案發當日下午3時到西環東邊街協助搜查，在被告租住的伯惠酒店2102號房搜出藍色上衣及短褲等。盤問下顏豐進承認房內搜出1個特製頭盔，材質「好硬」，惟不知由何等原材料製成。辯方盤問指頭盔使用了「V2K」技術，用以防止微波傳聲入腦（Voice to skull），戴上可避免思想被人干擾，顏豐進對此表示不清楚。
時任機動部隊警員何朗孥交代，案發後上午9時許到案發現場附近第二街永豐樓搜查，在天台搜出灰色背囊，內有數條毛巾及藍色短褲，何之後留守天台，將證物交予同僚看管。
案件編號：HCCC150/2024
法庭記者：陳子豪
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