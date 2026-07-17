土拓署項目承辦商時任副總經理及3名分判商成員涉貪 控方指控經船河及食大閘蟹等聚會獲取資料

中鐵建旗下公司香港時任副總經理涉嫌於2022年透過船河、食大閘蟹等聚會，以向分判商透露土拓署的斜坡泥釘工程內容，以助分判商取得該項目的分判合約，惟分判商最終未能取得分判合約。時任副總經理及3名分判商成員否認串謀使代理人接受利益罪，案件今早在西九龍裁判法院（暫區域法院）續審。控方讀出開案陳詞指，時任副總經理在警誡下表示，事成後能獲200萬元賄款，故分工協助分判商以較低價格重新提交再修訂標書。

4名被告依次為，41歲時任中鐵十五局集團有限公司香港代表處副總經理許文舉、61歲恒佳工程營運者吳官勝、74歲恒佳工程董事兼股東吳國希、及47歲商人黎偉強，被控一項串謀使代理人接受利益罪。

被指透過船河討論涉案工程分判及交收現金安排

控罪指，4人約於2022年5月至11月26日期間（包括首尾兩日），在香港一同串謀，使作為代理人的許文舉，即中鐵十五局的僱員，無合法權限或合理辯解而從吳官勝、吳國希及黎偉強接受港幣200萬元的饋贈、貸款、費用、報酬或佣金，作為許文舉作出或曾經作出與其主事人的事務或業務有關的作為的誘因或報酬，即協助恒佳工程就土木工程拓展署的「將軍澳工地平整及基礎設施工程－魷魚灣及百勝角」工程合約，取得斜坡及泥釘工程。

被告吳國希。葉偉豪攝

商人黎偉強。葉偉豪攝

開案陳詞指，中鐵十五局集團有限公司是中國鐵道建築集團有限公司的子公司，許文舉負責監督公司在本港的建築工程；恒佳主要從事探土工程，從沒與中國水電或十五局合作，亦非專門承接公務工程項目；中國水利電力對外有限公司是另一家國有企業的子公司，在2022年4月獲批土木工程拓展署的「將軍澳工地平整及基礎設施工程一魷魚灣及百勝角」工程合約，合約金額為4.09億港元。

未按指示「用$3458」投標結果未中標

在2022年7月，吳官勝及黎偉强安排船河，邀約吳國希上船，討論涉案斜坡泥釘工程的分判及「之後船上交收現金的安排」。同月，中國水電職員楊冠忠透過電郵向恒佳邀請投標，吳國希隨後以恒佳名義用約6千萬投標。同年9月，中國水電職員冼凱敏向吳國希發出電郵要求就更新的工料清單再次入標。隨後，吳官勝透過向黎偉强發出訊息「阿Ken 哥呀，我正話同阿阿老吳傾過，咁我就話叫佢另一份報價單呢，我叫佢落三千五百幾，咁可以有得做嘅」，黎偉强回覆「有tender 記得俾我」。吳官勝在10月6日向吳國希發出一份文件，並指「用$3458」，吳國希在翌日向中電以恒佳名義用約3千9百萬投標。

兩日後（8日），許文舉透過微信向中國水電副總經理郭楠發出訊息指，「郭總，剛才參加咱們將軍澳項目泥釘分包的恒佳公司說他們的上午把報價發錯了，他們星期一會再重新發一份報價，比前面發出來的報價會降幾百萬下來」。同日，許文舉透過微信向黎偉强指「强哥，我跟中水電他們那個老大已經說過了」。兩日後（10日），吳國希以恒佳的名義修改以至3千4百萬投標。同日下午，吳官勝轉發該投標書給許文舉，許文舉回覆「亨哥，這個價格應該能中標，等這星期開會的時候我再問一下」。同月14日，吳官勝及吳國希到許文舉的家中聚會吃大閘蟹。

若恒佳獲涉案分判項目許文舉可收200萬

在11月24日，許文舉向吳官勝匯報「現場的site agent我問他泥釘分判的進展情況，他沒給我說」及「亨哥，不好意思，事情沒辦利索」。兩日後，中國水電公佈投標結果，恒佳落選並由另一間工程公司以較低價獲得分判合約。許文舉向黎偉强表示「强哥，老吳價格還是報高了不少，估計是把一部分斜坡、土方平整和泥釘放到一起了，這部分不是他的强項，價格給高出來了」，黎偉强再與吳官勝討論投標結果。

在2024年3月，4名被告被廉署拘捕。許文舉在警誡下承認，吳官勝或黎偉强在聚會中曾兩次表示，若恒佳獲得上述分判項目，便會向許文舉提供200萬港元。許文舉承認，曾推薦恒佳競投該工程，及應吳國希的要求而協助恒佳以較低價格重新提交再修訂標書；吳官勝在警誡下承認，曾介紹許文舉給黎偉强認識；吳國希在警誡下承認曾出席船河聚會；黎偉强在警誡下保持緘默。

案件編號：DCCC372/2025

法庭記者：黃巧兒