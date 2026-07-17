宏福苑聽證會結束︱陸啟康哽咽致哀：無完整事實交代 一切慰問皆空談

大埔宏福苑大火獨立調查委員會今日（17日）召開最後一場聽證會，委員會主席陸啟康最後發言時多次哽咽，向死傷者家屬致以深切慰問。他指，委員會至今共舉行30場聽證會，聽取了80位證人的口頭供詞，隨後將撰寫調查報告，並向行政長官提出方向性的改善建議，以防範同類悲劇重演。

追究個人法律責任及政府內部問責 不屬委員會職權

陸啟康在最後發言時多次哽咽，表示委員會在過去三天聽取了代表律師及各涉事方代表律師的陳詞，總結了聽證會期間接收的證據和各方論點。他指出，宏福苑大火是本港近年極為嚴重的事故，不僅為多個家庭留下難以抹滅的創傷，亦令全港市民深感痛心。他代表委員會，再次向所有死傷者家屬及受火災影響的人士，致以最深切、最誠摯的慰問。

陸啟康強調，成立獨立調查委員會的宗旨，在於查明事件的成因、經過，以及相關制度與監管方面的問題，並向行政長官提出建議，以防範同類悲劇再次發生。至於追究個人法律責任及政府內部問責，則不屬於委員會的職權範圍。在調查過程中，委員會一直秉持公平、公開、不偏不倚的原則，仔細審視及考量各方提交的每一項資料，務求向社會及宏福苑居民交代真相。他深信，若缺乏完整且有事實支持的交代，一切慰問均屬空談。

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歷時數月舉辦30場聽證會

陸啟康指出，委員會於2025年12月19日正式展開工作，並於2026年3月19日開始召開聽證會。為做好籌備工作，委員會在律師團隊協助下，詳細分析了由宏福苑居民、政府及其他相關團體提交的大量文件、影片、通訊記錄和圖片等資料，並聯絡各涉事方及證人安排作證。至今，委員會共舉行了30場聽證會，聽取了80名證人的口頭證言。

陸啟康代表委員會，感謝涉事方、律師團隊、專家、秘書處職員及提供場地支援的政府部門，令聽證會得以如期順利完成。他特別提及，感謝香港城市大學建築學及土木工程學系、媒體與傳播系，在極短時間內協助委員會律師團隊，製作開庭前所需的電腦三維模型及圖表。

他續指，聽證會反映本港市民在不同崗位上，均竭力協助委員會找出真相，避免重蹈覆轍。自委員會開展工作以來，特別感謝宏福苑居民提交大量重要資料，對還原事實真相發揮關鍵作用。部分居民更親自出席聽證會，強忍悲痛講述在大火中的經歷，以及對大維修工程的觀察。

陸啟康深知，每一份證供背後，都承載着居民再次面對失去至親及家園的創痛，委員會定必銘記居民的信任與耐性，竭盡所能完成餘下工作。

撰寫報告並提出方向性改善建議

陸啟康透露，委員會已收到政府及9名宏福苑居民的建議，並會於今日稍後將相關文件上載至委員會網站。聽證會結束後，委員會仍需處理書面證言及陸續收到的海量資料。在不影響刑事調查等其他程序，並兼顧個人私隱的前提下，相關證人供詞將陸續上載至網站，強調是以公開為原則。

他指出，撰寫調查報告是極為關鍵的一環。委員會將以收集到的龐大資料為基礎，有系統地整合完整的事實框架，作出研判與結論，並提出委員會的改善建議。相關建議將通盤考慮資源配套、具體操作細節、市民承受能力、各持份者角色及市場情況等因素。預料委員會最終就職權範圍內事宜提出的改善建議，總體而言將屬於較方向性的建議。委員會將建基於穩固證據及分析，研判事件中工程顧問、工程承辦商、消防裝置承辦商、物業管理人、政府部門及其他相關持份者的角色與責任，並據此提出建議。

陸啟康最後提到，正如部分死者家屬在聽證會上所言，「我們為這次慘劇付出的代價非常巨大」，他期盼透過今次公開調查與聽證總結經驗，防止同類悲劇再次發生，這也是對死難者應有的交代。

記者：黃子龍

攝影：汪旭峰