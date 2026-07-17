青年強姦酒醉女子 陪審團裁定罪成 還押9月判刑

21歲青年約3年前相約女子到尖沙咀酒吧聚會後，趁女方酒醉，帶回東涌住所內強姦。青年被控一項強姦罪受審，陪審團今於高等法院退庭商議後，一致裁定強姦罪名成立，被告須還押至9月2日求情及判刑，期間索取事主創傷報告。

事主醉酒後與被告同乘的士返東涌區

被告蕭浩然，被控於2023年8月26日在大嶼山東涌迎東邨迎悅樓某室強姦女子X。庭上透露，他過去有一次案底，還押前曾任職地盤工。

控方案情指，被告和X在案發前4個月通過朋友介紹結識，兩人後來透過WhatsApp和網上遊戲保持聯絡。案發當日凌晨約1時，X受被告邀請到尖沙咀某酒吧參與聚會。X飲了約10杯酒，其後她離開時，因為被告和她都居於東涌，所以兩人乘坐同一輛的士。

X當時以為被告會指示的士司機順路前往她的住所，但被告卻直接叫司機前往他居住的迎東邨。X曾要求前往她家，惟被告向司機表示X喝醉及不用理會。的士行車記錄儀顯示，X上車後曾嘔吐，及身體靠在被告身上，而被告當時清醒，曾與的士司機交談及拿嘔吐袋給X等。

遭被告半抱半拖帶返家摸胸強姦

約凌晨5時，的士到達迎東邨，被告「半抱半拖」X下車。2人到達被告家後，酒醉的X躺到被告的床上，遭被告非禮胸部及脫去其衣服。被告其後強姦了X，過程中X曾表示「唔好」、「放過我」等，也有嘗試反抗但不果，而被告在侵犯過程中曾說到「我醉啦」。約5分鐘後，被告停下及離開房間，後來發訊息給X，稱「醒咗自己走，我理你唔到」。

由於X酒醉，她在房間內繼續睡覺，其後才發訊息叫朋友來接她。X一見到朋友，便抱着對方哭泣。後來X再致電另一名朋友講述事件，最終在8月27日報警，而被告則於8月30日被捕。

案件編號：HCCC69/2025

法庭記者：王仁昌