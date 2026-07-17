地盤禁煙｜法例實施首日 勞工處巡58個地盤發出1張告票 勞工處：罰款3000元具阻嚇性

地盤禁吸煙法例今日（7月17日）實施，勞工處今早對各個地盤進行突擊巡查。勞工處處長許澤森表示，處方人員巡查半日視察共58個地盤後，發出1張定額罰款通知書，亦向若干地盤發出口頭建議及改善通知書。處方會繼續巡查工作，預計今日內會巡查逾100個地盤。

勞工處：地盤有人吸煙 不代表一定會歸咎於負責人

許澤森指，勞工處的突擊巡查會檢視地盤的安全情況，傳統的高危工作，例如高空工作、吊運、密閉空間等，仍會是巡查重點。新法例實施後，處方亦會將禁煙項目納入日常突擊巡查的重點之一，並會循三個方向執法：包括地盤有否做好相關措施，防止地盤內有人吸煙；其次是檢視地盤內的防火措施，若有火警風險會向承建商發出口頭或書面建議；最後是一旦發現有人於地盤內吸煙，會直接向其發出定額罰款通知。

他解釋，即使地盤內有人吸煙，亦不代表一定會歸咎於負責人，若管治上合理但仍有改善空間，處方會發出口頭或書面建議；若負責人已採取合理的管理措施，卻有人拒絕依循，則會向吸煙者發出定額罰款通知。

鼓勵業界協作禁煙 倡設儲物櫃放香煙及打火機

許澤森表示，以往地盤工傷事故主要涉及高危工作，例如高空工作、吊運、密閉空間等，而火警事故相對較少。因應宏福苑大火，政府提出相關措施，補足地盤的防火安全。

新法例規定，若於地盤內吸煙，職業安全主任可向吸煙者發出定額罰款通知書，罰款3,000元；而承建商若未採取合理措施防止地盤內有人吸煙，最高可罰40萬元。許澤森指，新法例推出前已有不少業界人士，包括承建商及工人，認為罰款具阻嚇性，並因而改變吸煙行為；至於有關承建商的罰款，亦是沿用過往《建築地盤（安全）規例》下的罰款水平。

許澤森表示，全港有逾千個地盤、30萬名工人，難以單靠政府執法處理所有違例吸煙情況，故勞工處鼓勵業界協作地盤全面禁煙。他指有業界團體早前就地盤禁煙措施推出指引，並已諮詢勞工處，而指引內容恰當，例如建議在地盤設置儲物櫃供人員擺放香煙及打火機、劃明地盤範圍、對違規工人作懲處、鼓勵戒煙等等。不過他亦提醒，指引僅適用於一般地盤情況，具體安排仍需要因應地盤實際環境再作調整。

記者：伍萬庭

攝影：何健勇

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