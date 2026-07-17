小學電腦技術員認性侵3男童與其中一童肛交 判囚11年 曾稱犯案因貪玩和協助檢查包皮

負責訓練校園小記者的 30 歲小學電腦技術員，前年在校園電視台及校內走廊多次非禮 3 名小五男童，更在復活節假期時邀請一名男童回校肛交，警方在其手機內檢獲 876 張兒童色情照片及 8 條影片。涉案技術員被捕後向警方稱犯案因貪玩，又稱是協助檢查包皮。他早前承認與 16 歲以下男子肛交及非禮等共 12 罪，法官郭啟安今於高院判刑指罪行嚴重，被告嚴重破壞誠信，案發時沒使用安全套，屬加刑因素，法庭有責任保護兒童及判處阻嚇性刑罰，終判囚 11 年。

被告有孌童癖稱不再從事接觸兒童或教育行業

被告羅元龍，承認7項猥褻侵犯罪、1項與16歲以下男子作出同性肛交罪、1項管有兒童色情物品罪及項企圖製作兒童色情物品罪共12罪。

法庭早前為被告索取心理報告，指被告有孌童癖，源於被告的自卑及孤獨，而被告願意接受心理治療。辯方今進一步求情指，被告打算出獄後從事餐飲業，將不會接觸到兒童或教育行業，其重犯機會相對較低。

X對成年男性有戒心 Y後悔沒拒絕被告

郭官判刑時，指創傷報告顯示事主X案發時感到恐懼和驚訝，他事前一直認為被告友善和幽默，他為當日留下來與被告相處感到後悔，X事後亦對成年男性更有戒心，但沒有確診創傷後遺症；Y案發時曾與被告肛交，幸好事後檢查沒有驗出性病，他亦後悔當時沒有拒絕被告，雖然沒有確診創傷後遺症，但仍對事件非常迴避。

郭官亦引述被告心理報告，指被告會觀看兒童色情物品，被告亦會利用AI把一般相片中兒童的衣服「脫去」，以滿足其性欲，報告建議被告接受長期心理治療。

肛交時沒用安全套增男童染性病風險需加刑

郭官指罪行嚴重，被告嚴重違反誠信，並利用進入校園電視台的職權犯案，他與Y肛交時Y表示感到痛楚，但被告卻仍繼續，過程中更沒有使用安全套，令Y面臨性病風險，屬加刑因素。此外，被告亦在多個不同場合重複犯案，並在非禮過程中嘗試拍攝。

郭官續指，雖然被告過去沒有案底及背景良好，但罪行嚴重，法庭有責任保護弱勢的兒童，及須判處阻嚇性刑罰，最終判處監禁11年。

非禮男童下體並以手機拍下過程

案發於2024年，被告在3月某日指示Y到校園電視台會面，被告非禮Y的下體及用手機拍攝，後來被告再三度與Y在校園電視台獨處，被告要求Y脫褲，及再次非禮和拍攝Y的下體。被告又在復活節假期期間，要求Y回校協助拍攝，他與Y在校園電視台內肛交，歷時約15分鐘。

被告另於年3月某日放學後，在校內走廊搔癢Z的腰部，及隔着褲子非禮Z下體。

警誡下稱因貪玩犯案又謂協助檢查包皮問題

同年4月15日，X在放映活動後遭被告要求留在校園電視台，被告拉下X褲子及非禮其下體，被告更企圖拍照，但X問「你做緊咩？」，被告便立即放下手機。被告向X表明Y也試過這些事，X很快會習慣。X放學後告訴母親，X母親向學校社工轉達，校方調查後揭發本案。

被告同年4月底被捕。警誡下，他承認貪玩而觸碰3名男童下體，又稱協助檢查Y的包皮問題。被告更指Y曾致電要求他贈送「Pokémon GO」遊戲點數，他其後才提出與Y肛交。被告手機內亦被發現876張兒童色情照片及8條影片。

案件編號：HCCC375/2025

法庭記者：王仁昌