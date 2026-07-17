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獨撐五口之家經濟重擔 邊緣智力男燒牆發洩壓力 認縱火判12個月感化令

社會
更新時間：12:46 2026-07-17 HKT
發佈時間：12:46 2026-07-17 HKT

26歲邊緣智力男子3年前因家中巨變，一人擔起一家五口的經擠重擔。他因壓力而在安泰邨後樓梯以打火機燒牆發洩，後被保安揭發。男子早前承認縱火罪，今於區域法院被判12個月感化令。區域法院暫委法官香淑嫻接納被告當時有適應障礙及抑鬱，影響判斷能力。

牆身僅小面積熏黑造成火災潛在危險不高

法官引述感化宮報告指，被告吳駿彬出身草根，他性格內斂孝順，對本案感無比自責，相信被捕已汲取極大教訓，建議判感化令。

法官強調香港居住環境稠密，突然火災可造成極嚴重後果。惟法官指出，本案僅涉及後樓梯間的牆壁和扶手，均非易燃材質，另無證據顯示被告便用大量紙張起火，牆身僅小面積熏黑，可見火力低歷時短。而保安揭發時已無煙和火種，法官認為造成火災的潛在危險不高，被告的罪責屬同類案件中最輕微。

智力邊緣案發時伴有適應障礙和抑鬱症狀

法官接納被告智力邊緣，犯案時有未被識別的適應障礙和抑鬱症狀，影響其判斷能力。法官又指被告性格內斂，當時遭逢家中巨變，他的抗壓能力較低，又未能向人傾訴終犯案。法官相信被告家中情況已改善，他已獲得教訓，另見被告3年間積極更生，戒煙以防止再犯。法官終判處12個月感化令。

法官複述辯方求情指，被告自中二輟學，接受職業培訓。被告有2名弟弟，其中一人確診輕度弱智，而在案發時間被告的母親為照顧因病入院的父親，雙雙未能工作，一家五口的經濟重擔頓時壓在被告身上。辯方力陳被告在10歲時被診斷為有限智能，認知能力有限，案發至今3年間被告已戒煙，亦一度被還押。

犯案前收強積金信感不快無處傾訴長期抑壓

辯方呈上多份精神科及心理報告，均指被告屬邊緣智力，抗壓及應對困境能力低。被告犯案前收到強積金信件後感不快，又因無處傾訴而犯案。報告續指被告自尊心低，長期抑壓情緒，求助能力低，故推薦感化令。

現年26歲被告吳駿彬原被控3項縱火罪，他早前承認一項縱火罪，其餘兩項獲法庭存檔。案情指，被告居於秀茂坪安泰邨智泰樓16樓某室。智泰樓保安員於2023年3月3日凌晨3時半左右，發現5樓2號樓梯的牆身被火熏黑，地上有灰燼，事件報警處理。

2名警員於同年3月10日下午2時許，在4樓2號樓梯埋伏，見到被告在3樓梯間徘徊，遂上前查問。被告無回答為何出現在該處，另被搜出持有打火機，但身上無香煙。在拘捕及警誡下，被告稱「我都係一時貪玩搵紙燒吓啲欄杆同牆身」，「阿Sir，因為我工作壓力大，所以我用火機燒啲牆發洩吓」。被告又表示用打火機「燒着啲廢紙，燻黑啲牆」。

案件編號：DCCC839/2023
法庭記者：雷璟怡

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