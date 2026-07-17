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世界盃2026｜「食點心睇波」殺出血路 蓮香樓生意增兩成 被迫多次「截龍」

社會
更新時間：16:22 2026-07-17 HKT
發佈時間：16:22 2026-07-17 HKT

2026世界盃賽事踏入尾聲，今屆大部分賽事在香港時間凌晨及早上舉行，有茶樓重金購買大電視設備，憑「食點心睇波」殺出血路。蓮香樓設計及推廣部總監王智賢今日（17日）在電台節目表示，整體生意錄得一至兩成增長，透露未來將繼續播放亞運、英超、西甲等體育賽事。

未設最低消費引排隊潮

王智賢表示，在世界盃分組賽、十六強及八強階段，蓮香樓均沒有設立最低消費，不少茶客只需支付基本茶資，便留在店內連續觀看數場賽事，雖然大部分顧客仍會點選點心，但亦有部分人僅支付茶資。

他稱英格蘭對挪威的8強戰，深夜排隊的人潮完全超出預算，估計有數百人在樓下排隊，隊伍更橫跨附近三條街道。職員在清點店內約100個可用於即時入座（walk-in）的空位後，隨即在樓下實施「截龍」。然而即使人潮暫時散去，但約10分鐘後又會出現另一批新排隊的市民，當晚被迫重覆進行了三至四次截龍行動。亦有部分市民直接進店站立觀賽，基於顧客體驗，未有阻止。

簽體育賽事全年合約 播英超、西甲

針對早前網上有投訴指「一樓電視屏幕過小」，王智賢澄清，網上流傳相片實為網民製作的AI生成圖片，並非蓮香樓的真實環境。他稱蓮香樓一樓實際上裝設了兩部70吋電視，二樓更配備了一部長達9米的LED大型屏幕，而自英格蘭對挪威賽事引發混亂後，蓮香樓已隨即作出調整，設定網上預購門票及餐桌預訂套餐等分流措施。

營運效益方面，王智賢指，世界盃累計放映約100場賽事，每逢熱門球隊作賽店內均會爆滿，平均而言為整體生意額帶來了一至兩成的增長。由於上環分店營業至凌晨3時半，在球賽期間特別延長放映，該時段所帶來的收入完全是額外增長，因此成效令人滿意；而尖沙咀店由於本身是24小時營業，故未受太大影響。

雖然世界盃即將結束，但王智賢指，蓮香樓已簽署了一份費用較高昂的體育賽事全年放映合約，將繼續利用大屏幕，挑選熱門足球聯賽，包括英超、西甲等受歡迎球隊賽事進行放映，如曼聯、利物浦、阿仙奴、曼聯等，甚至會播放亞運、桌球、賽車等項目。

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